نماز نردبان رسیدن به خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جدیدی ظهر پنج شنبه در اختتامیه دومین مسابقه وبلاگ نویسی نماز در تالار ادب اظهار داشت: حضور لذت در عبادت را باید در سنین کودکی و جوانی به دست آورد و افراد قلم به دست بهتر میتوانند این لذتها و شوقها را به نگارش در آورند.
وی با اشاره به سابقه تدریس خود در زمان پهلوی در دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در آن زمان اتاق کوچکی برای اقامه نمازخانه وجود نداشت، اما اکنون به برکت انقلاب اسلامی در همین دانشگاه اصفهان30 مسجد و نمازخانه موجود است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با مقدمهای بر ایجاد تشکیل ستاد اقامه نماز در کشور افزود: اکنون نه تنها در استانها بلکه در هر شهرستانهایی که دارای فرمانداری باشد شعبهای از ستاد اقامه نماز نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به آفرینش انسان از گل و خاک تنها چیزی که انسانها را دارای ارزش میکند روح خدا است.
جدیدی اضافه کرد: برای نزدیک شدن به پروردگار به اسباب و تجهیزاتی احتیاج داریم که بهترین و سریعترین و در دستترین این ابزار نماز است.
وی با بیان این مطلب افزود: پس چه زیبا که در مورد نماز مطالبی نوشته شود و وبلاگهای در این ارتباط به رشته تحریر درآید.
رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به اینکه در مقابل انسانی که احسن مخلوقین است، شیطانی که قسم به گمراهی او خورده وجود دارد، بیان داشت: در جامعه کنونی نیز شرایطی این چنینی حاکم شده و این کشمکش میان آدمهای خوب و دشمنانی که بیکار ننشستهاند وجود دارد.
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