به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفري پنچشنبه شب در گردهمايي سراسري روساي مجامع خيرين مدرسه‌ساز كشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفت هزار مدرسه نيمه تمام در کشور وجود دارد كه این امر به كمبود اعتبارات دولتي و تورم باز می گردد.

وی از کمک های 700 میلیارد تومانی خيرين مدرسه‌ساز در سال خبر داد و افزود: خیرین مدرسه ساز سالانه 700 ميليارد تومان كمك مي‌كنند که در این راستا از خيرين انتظار می رود مقدمات تكميل مدرسه‌های نیمه کاره را نیز فراهم کنند.

وی با اشاره به استان‌هاي برتر در زمينه اعتبارات خيرين مدرسه‌ساز، عنوان کرد: استان‌هاي تهران، آذربايجان شرقي و فارس بيشترين اعتبارات را در حوزه مدرسه‌سازي به خود اختصاص داده اند و خراسان رضوي نیز در رده پنجم قرار دارد.

جعفري در بخش دیگری از سخنانش در خصوص قانون احداث مدارس در شهرهای جدید الااحداث بیان کرد: سال گذشته قانوني مبني بر اينكه در شهرهاي جديد الاحداث و شهرك‌هايي كه بيش از 200 دستگاه ساختمان احداث مي‌شود هزينه ساخت مدرسه توسط احداث‌كنندگان مجتمع پرداخت شود که اين قانون اجرا نشد.

مدير كل مشاركت‌هاي مردمي و نوسازي مدارس كشور تاکید کرد: در قانون دیگری نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد با رعايت اصول قانون اساسي در سال جاری اموال غير منقول مازاد را پس از تغيير كاربري از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي واگذار و وجوه دريافتي از اين مزايده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز شود.

جعفری با بیان مطلب فوق ادامه داد: صد در صد مبالغ واريزي از حمل اعتبارات در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.