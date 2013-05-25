شرکتهای بیمه‌ تجربه و توان بیمه آثار تاریخی را ندارند

مسعود علویان صدر به خبرنگار مهر گفت: شرکت های بیمه ای بایستی برای اشیای تاریخی را قیمت گذاری کنند به همین دلیل قصد کردیم تا بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را بیمه کنیم چون یک اثر تاریخی ثبت شده جهانی است و آن را به عنوان نمونه، الگو بگیریم به همین منظور کارشناسان متعددی را برای این کار فرستادیم اما هیچ کدام نتوانستند درباره آرایه ها، تزئینات و غیره قیمت درستی را تعیین کنند.

علویان صدر گفت: درباره ارزش گذاری برای یک بنا و یا اشیای تاریخی چند مشکل داریم یکی تعیین ارزش یک اثر برای بیمه گذار است و بعدی توان مالی و تخصصی شرکت های بیمه ای است که باید این اثر را تحت پوشش قرار دهند چون هنوز هیچ شرکت بیمه ای در ایران تجربه بیمه آثار تاریخی را ندارد با این حال تا کنون در چند مورد ورود به خصوص موزه ها و اشیای موزه ای پیدا کرده ایم.

وی با بیان اینکه بیمه اشیای تاریخی به اعتبار ویژه ای نیاز دارد و برای آن باید یک ردیف بودجه در نظر گرفته شود گفت: موضوع بیمه اشیای تاریخی پیچیده و تخصص بیمه ای در ایران هنوز ضعیف است.

علویان صدر گفت: بیمه کشور ایران هنوز در حد بیمه کشورهای خارجی نیست ولی باید کم کم شرکت های بیمه ای در این زمینه ورود پیدا کنند.

علویان صدر روز گذشته بعد از چهارسال از سمت معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، در روزهای آخر دولت دهم کناره گیری کرد.