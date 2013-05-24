جشنواره بین المللی تئاتر خرمشهر آغاز به کار کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این جشنواره اظهار کرد: در این جشنواره پنج روزه، 20 گروه نمایشی از 14 استان کشور و عراق و تاجیکستان حضور دارند.

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر افزود:220 گروه نمایشی از سراسر کشور و کشورهای مهمان آثار خود را به جشنواره ارسال کردند که 140 اثر در بخش صحنه ای و 80 اثر در بخش خیابانی پذیرفته شده اند که در مجموع 12 اثر در بخش صحنه و هشت اثر در بخش خیابانی به بخش های نهایی راه پیدا کردند.

وی گفت: آثار کشورهای عراق و تاجیکستان در بخش هنرهای نمایشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر با هدف ایجاد فضایی مناسب برای خلق تجربه های نوین و کشف افق های تازه در عرصه تئاتر مقاومت و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره دلاور مردان سرافراز هشت سال دفاع مقدس و تبیین عنصر مقاومت در اندیشه اسلامی و ملی و بازنمایی تاثیر آن بر جامعه امروز ایران برگزار می شود.

شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر روز سه شنبه با معرفی نمایش برتر و بهترین بازیگران مرد و زن به کار خود پایان می دهد.

در مراسم اختتامیه قرار است از فیلم سینمایی یوسف هور و کتاب چهل سال تاریخ سینمای خوزستان رونمایی شود.