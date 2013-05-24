مردم کنگان توان خرید ماهی ندارند/تبدیل ماهی به کالای لوکس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حیدری در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه بندر کنگان با اشاره به اینکه ذکر گفتن و تکرار در عبادت زمانی ارزشمند است که انسان را به تعالی و معرفت پیش ببرد همانگونه که در ذات این عمل نهفته است.

امام جمعه موقت کنگان گفت: هدف از این عمل انسان به مثابه دوچرخه سواری است که با تکرار پدال زدن پیش می رود و به ازای هر پدال زدن، مسافتی را تا رسیدن به مقصد نهایی طی می کند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر، این حماسه آفرینی بزرگ که توسط رزمندگان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس رقم خورد، گفت: انتخابات و حماسه آفرینی دیگری در راه است و همه دنیا باید بدانند که اینها مردمی از نسل دلاورمردان و شیرزنانی هستند که خرمشهر را از دست رژیم سر تا پا مسلح رژیم بعث آزاد کردند و بار دیگر نیز حماسه آفرینی خواهند کرد.

وی گفت: دشمن برای این انتخابات خوابهای زیادی دیده و مطمئن بود که تا این زمان کشور ایران باید غرق در نا امنی و بی ثباتی می شد که با اتکا به گفته های پدر معنوی کشور هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد.

حیدری در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم گفت: ایشان در این دیدار تسلیم در مقابل قانون را تنها راه صحیح خواندند و افزودند: " گاه قانون صد درصد صحیح نیست اما از بی قانونی بهتر است و ممکن است از مجری

قانون در یک بخش، خطایی هم سر بزند اما اگر نتوانیم از راه قانونی آن خطا را اصلاح کنیم تحمل آن، از بی قانونی و عمل خلاف قانون بهتر است. انتخاب فردی مومن، انقلابی با عزم و همت جهادی به ریاست جمهوری یکی از عوامل تحقق هدف مردم ایران در انتخابات 92 است.

مردم کنگان بی نصیب از نعمتهای خدادادی دریای خلیج فارس

وی در ادامه ابراز داشت: یکی از درخواست های مکرر مردم بندر کنگان از مسئولان شهرستانی این است که با توجه به همجواری کل شهرستان کنگان با دریای نیلگون خلیج فارس مردم این شهرستان از نعمت دریا بی نصیب مانده اند.

خطیب جمعه کنگان افزود: مردم بندر کنگان نعمت دریا را در کنار خود می بینند اما از منابع خدادادی آن بی بهره هستند .

وی گفت: با اینکه بهترین، سالم ترین و حلال ترین آبزیان از این بندر استحصال می شود ولی متاسفانه ماهی جزء کالاهای لوکس و گران قیمت شده و از سبد خرید ساحل نشینان این دیار خارج شده است.

حیدری با بیان اینکه مردم به دلیل سرسام آور بودن قیمت ماهی از خوردن آن بی بهره اند ابراز داشت: مردمی که در گذشته این نعمت خدادادی زینت سفره‌ها و قوت غالبشان بوده است، تنها به دیدن آن در بازار بسنده می کنند و بسیاری از مردم توان خریدن آن را ندارند.

وی اظهار داشت: شاید یکی از دلایل گرانی این کالا؛ تجاری شدن آن باشد که با ارسال آن به استان های دیگر در بندر کنگان کم یاب و گران شده است به گونه ای که ماهی در این بندر از شهرستان های دیگر کشور گران تر است و در این خصوص مسئولین باید راه چاره ای بیاندیشند.