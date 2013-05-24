تاکید جلیلی بر گفتمان اسلام ناب علوی در نخستین همایش انتخاباتی 

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز در نخستین همایش انتخاباتی خود که در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد ضمن تبریک 13 رجب و میلاد امیرالمومنین (ع) گفت: 13 رجب بشارت به یک مکتب علوی است، امیرمومنان در مقام ولایت کسی است که زمانی که می خواهد کسی را در مقام کارگزار نظام قرار گیرد پیشرفت را برای دنیا و آخرت انسانها بیان کرده و مورد تاکید قرار می دهد.

وی افزود: اگر امیرالمومنین به دفاع از مظلومیت توجه دارد به همان میزان به آشکار شدن مسائل دینی نیز اهمیت می دهد.

جلیلی با بیان اینکه امام متقین برای این اهداف شاخص هایی را تعیین می کند، ادامه داد: در ابتدای حکم امیرالمومنین به مالک اشتر دو شاخص مهم برای همه کارگزاران نظام اسلامی در همه اعصار بیان می شود؛ در این شاخصه ها آمده " یا مالک سعادت، پیشرفت و تعالی حاصل نمی شود مگر با یک شاخص مهم که آن پیروی از فرامین و سنن الهی است"؛ هر گفتمانی که ادعای پیشرفت داشته باشد اگر بر مبنای بر پیروی از سنن الهی نباشد ناکام خواهد ماند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شاخص دوم امام این است که اگر در این مسیر کسی با انکار گفتمان اسلام ناب و علوی حرکت کند و حتی اگر با ضایع کردن این گفتمان مسیری را بپیماید آن مسیر فرجامی جز عقب گرد نخواهد داشت.

جلیلی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران پذیرش این باور بود، انقلاب اسلامی ایران لبیک به علی در پذیرش این گفتمان بود و امروز بعد از 34 سال مردم آنچه را که باور داشته و پذیرفته اند را با تمام وجود تجربه کرده اند.

وی عنوان کرد: امروز باید هوشیار بود و هشداری که امام علی(ع) به مالک داد را مورد توجه قرار داد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسیر پیشرفت انقلاب وقتی مورد تهدید قرار می گیرد که اندیشه دینی و علوی که همان گفتمان انقلاب اسلامی است انکار شود، امام این گفتمان را احیا کردند و مقام معظم رهبری با صلابت آن را دنبال می کنند، این گفتمان تنها اندیشه ای است که می تواند مسیر پیشرفت و تعالی کشورمان را رقم بزند.

جلیلی افزود: تمام دشمنان انقلاب اسلامی در این سالها تمام سعی خود را انجام دادند تا نگذارند این گفتمان ریشه دوانده و بتواند به عنوان شجره طیبه سایه خود را بر سر کشور بگستراند؛ همه فشارها را از جمله مقاومت سخت افزاری و جنگ افزاری را برای مقابله با آن به کار بستند.

وی عنوان کرد: اینکه امام به صراحت بیان می کردند که فرزندان عزیز جهادیم به تنها چیزی که باید فکر کنید استواری پایه های اسلام ناب محمدی است بر همین مبنا، هر میزان اسلام ناب استوارتر باشد کارآمدی و پیشرفت نظام بیشتر و طمع تسلط بر کشور کمتر خواهد شد.

جلیلی ادامه داد: سوم خرداد یکی از مصدایق تبلور این گفتمان بود، سوم خرداد جاری شدن گفتمان ناب اسلام در عرصه اجتماع بود.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: سوم خرداد لبیک به گفتمان اسلام ناب بود اگر ما در سوم خرداد یا علی گفتیم و خرمشهر آزاد شد این یا علی صرفا یک رمز نبود یک رمز و نماد برای مقاومت و پیشرفت این گفتمان بود.

وی افزود: امروز بر این اعتقادیم آن یاعلی که توانست خرمشهر را آزاد کند نماد گفتمانی است که می تواند بسیاری از ظر فیتهای کشور را آزاد کند، اگر برای اولین بار دیدید که در جنوب لبنان سرزمین های اشغالی آزاد شد، بخاطر تکثیر این یا علی بود، اگر دیدید در دو دهه اخیر پیروزی های مختلف در برابر رژیم صهیونیستی به دست آوردیم به خاطر تکثیر این یا علی بود، اگر ایران امروز در سطح فناوری کشورهای بزرگ دنیا است ، حاصل این گفتمان اساسی است.

جلیلی ادامه داد: در نظامی که امروز بر جهان حاکم است تنها یک گفتمان ظهور کرده که در برابر آن می ایستند. حال اگر نوکران دنیا این تفکر را ایجاد امپراطوری نامگذاری می کند از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: چرا امروز ما توانسته ایم در پرتو این گفتمان به عنوان یک قدرت در منطقه ظهور کنیم، دلیل آن قوت یک اندیشه و نیز مردمی است که حامی این گفتمان هستند.

وی ادامه داد: آنچه امام فرمودند که چه کسی می تواند برای ما تولید قدرت کند و خودشان پاسخ دادند توده های مردم و مومنین هستند که می توانند چنین وضعیتی را ایجاد کنند؛ اگر این گفتمان می خواهد پیشرفت کند باید متوسل به مردمی باشد که می خواهند برای باور خود از همه آنچه که دارند بگذرند.

جلیلی افزود: امروز بر این باوریم که این گفتمان و ظرفیت مردم اگر درهمه زمینه های آزاد شود می تواند در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جاری و ساری شده و پیروزی های بزرگ به ارمغان بیاورد.

وی گفت: کسی که امروز سکان دار قوه مجریه می شود وظیفه مهمش این است که با باور دقیق به این گفتمان عرصه را به گونه ایی فراهم کند که تمام توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری برای آزاد سازی ظرفیت ملت استفاده شود؛ آنچه اهمیت دارد این است که در این جهت گام برداریم نتیجه فرع بر وظیفه است، مالک به مصر نرسید اما نام او در تاریخ ماند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد همه ما در تلاشی که ظرف این روزها برای انتخابات انجام می دهیم باید با این نگاه همراه باشد که گفتمان انقلاب را احیا کنیم. رویگردانی از این گفتمان به جز تباهی برای کشور نخواهد داشت، باید همه ظرفیت ملت آزاد شود تا ما و شما مخاطبان خوبی برای امام علی (ع)، پیروان خوبی برای امام خمینی و حضرت آقا که در این عرصه پرچمدار این گفتمان هستند باشیم.