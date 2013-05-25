نشست بزرگ فرهنگی و هنری گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ريزي استانداري گلستان عصر جمعه در این نشست گفت: اثرگذاري هنرمندان روي ديگران در موضوع انتخابات بر كسي پوشيده نيست.

علي اكبر سوخته سرايي گفت: اثر گذاري انتخابات ايران و ميزان حضور مردم در آن نيز بر كسي پوشيده نيست، هرچند در دنيا هميشه ما را وارونه نشان مي دهند.

وي با اشاره به سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر گفت: امروز قدردان كساني هستيم كه اين حماسه راخلق و خرمشهر را آزاد كردند، حضور مردم در انتخابات نيز چنين تاثيري دارد ، حضور مردم در اين حماسه، نشان از بصيرت عميق و شعور بالاي سياسي انان دارد.

سوخته سرايي اذعان داشت: جوانان امروز بيشتر از جوانان دوران جنگ تحميلي در عرصه هستند و اين حضور نيز وابسته به فعاليت هاي اهالي فرهنگ، ادب و هنر استان است.

وي تصريح كرد: انقلاب اين ارزش را دارد كه برايش فداكاري كرد و خرمشهر در طول تاريخ چندين بار به دست بيگانگان افتاد اما هر بار به ميهن اسلامي بازگشت.

معاون برنامه ريزي و بودجه استانداري گلستان اضافه كرد: ملت ايران در حال صعود به سوي قله پيشرفت است و موانعي که در پيش رو است بايد با علم، دانش، فرهنگ، هنر و ادب آنها را باید از سر راه برداريم.

در ادامه محمدتقي سوخته سرايي فرماندار راميان نيزدر اين نشست طي سخناني گفت: وقتي از كلمه هنر استفاده مي كنيم اولين وا‍ژه اي كه به ذهن مي رسد زيبايي است.

وي افزود: زيبايي ريشه در فطرت و نهاد انسان دارد و همه انسانها متمايل به زيبايي هستند و به هنر در آموزه هايي ديني نيز توجه شده است.

سوخته سرايي اذعان داشت: هنر اگر در راه تبليغ و ترويج ارزشها و آموزه هاي ديني استفاده شود، يك فرصت و اگر در راه تبليغ ارزشهاي غير ديني استفاده شود يك تهديد است.

وي با اشاره به جنگ نرم گفت: در جنگ نرم نيز از شيوه هاي هنرمندانه استفاده مي شود و مبارزه با جنگ نرم نيز بايد از راه هنر باشد.

فرماندار راميان تاكيد كرد: هنرمندان در خلق حماسه اقتصادي وحماسه سياسي مي توانند بسيار موثر باشند.