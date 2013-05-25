سومین جشنواره ورزشهای هوایی ایران در نوکنده پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره سه روزه با شرکت 35 خلبان از 10 تیم شامل آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان، گلستان، مازندران، تهران، اراک، البرز و اصفهان در ساحل نوکنده در غرب گلستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات کشوری، حسین عباسعلی قلی زاده از گلستان، اکبر مهدوی از مازندران و رحیم هاشم پور از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.

شهرام شمالی شهردار نوکنده در حاشیه این جشنواره گفت: یکی از آرزوهای بنده به عنوان شهردار منطقه این بود که بتوانیم طرح گردشگری ساحلی دریای

نوکنده را آغاز کنیم که خوشبختانه با برگزاری این جشنواره هوایی به این هدف نزدیک شده ام.

وی اظهار داشت: اجرای طرحهایی مانند برگزاری جشنواره هوایی در رونق و توسعه گردشگری در منطقه حائز اهمیت است.

قربانعلی بابایی فرماندار بندرگز نیز گفت: ورزش هوایی از ورزشهای بانشاط و شیرین است و لزوم سرمایه گذاری در آن احساس می شود.

وی با اشاره به ساحل زیبای نوکنده گفت: مسئولان ورزشهای هوایی استان و کشور می توانند برای برگزاری مسابقات و جشنواره از قابلیت سواحل منطقه استفاده کنند.

وی گفت: انشاء الله با برگزاری مسابقاتی از این دست شاهد رشد و توسعه گردشگری در ساحل منطقه باشیم.

در اختتامیه این همایش از ورزشکاران شرکت کننده و افرادی که در برگزاری جشنواره همکاری داشتند، با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.