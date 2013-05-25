  1. استانها
  2. گلستان
۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

سومین جشنواره ورزشهای هوایی ایران در نوکنده پایان یافت

سومین جشنواره ورزشهای هوایی ایران در نوکنده پایان یافت

نوکنده - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره ورزشهای هوایی ایران با معرفی نفرات برتر عصر جمعه در ساحل نوکنده پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره سه روزه با شرکت 35 خلبان از 10 تیم شامل آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان، گلستان، مازندران، تهران، اراک، البرز و اصفهان در ساحل نوکنده در غرب گلستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات کشوری، حسین عباسعلی قلی زاده از گلستان، اکبر مهدوی از مازندران و رحیم هاشم پور از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.
 
شهرام شمالی شهردار نوکنده در حاشیه این جشنواره گفت: یکی از آرزوهای بنده به عنوان شهردار منطقه این بود که بتوانیم طرح گردشگری ساحلی دریای
نوکنده را آغاز کنیم که خوشبختانه با برگزاری این جشنواره هوایی به این هدف نزدیک شده ام.
 
وی اظهار داشت: اجرای طرحهایی مانند برگزاری جشنواره هوایی در رونق و توسعه گردشگری در منطقه حائز اهمیت است.
 
قربانعلی بابایی فرماندار بندرگز نیز گفت: ورزش هوایی از ورزشهای بانشاط و شیرین است و لزوم سرمایه گذاری در آن احساس می شود.
 
وی با اشاره به ساحل زیبای نوکنده گفت: مسئولان ورزشهای هوایی استان و کشور می توانند برای برگزاری مسابقات و جشنواره از قابلیت سواحل منطقه استفاده کنند.
 
وی گفت: انشاء الله با برگزاری مسابقاتی از این دست شاهد رشد و توسعه گردشگری در ساحل منطقه باشیم.
 
در اختتامیه این همایش از ورزشکاران شرکت کننده و افرادی که در برگزاری جشنواره همکاری داشتند، با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
کد مطلب 2061931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها