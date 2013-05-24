اندیشه بهاری با پایمال کردن یک جوانه از بین نمی رود 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي نژاد عصر امروز (جمعه) در نخستين جشنواره عکس بهار که در سالن اجلاس برگزار شد، با بيان اينکه اگر بخواهيم از بهار صحبت کنيم، ‌بايد به درازاي تاريخ انسان و بلنداي همه عظمت انسان سخن بگوييم، به فلسفه اصل حضور انسان در اين عالم اشاره کرد و گفت: انسان قبل از حضور در اين عالم خلق شده است و تنها و اصلي‌ترين انگيزه انسان براي ورود به اين عالم رسيدن به بهار و برپايي زندگي بهاري است.

رييس جمهور با تاکيد بر اينکه اگر زندگي بهاري، به معناي يک زندگي سرشار از نشاط،‌عشق، اميد و زيبايي، همبستگي، همراهي و حرکت به سوي قله‌هاي کمال نباشد، هيچ انگيزه‌اي براي ورود انسان به اين دنيا وجود نداشت، افزود: آمدن انسان به اين عالم فقط براي برپا کردن بهار و زندگي بهاري است.

احمدي‌نژاد نقطه تمرکز فعاليت شيطان در طول تاريخ را از بين بردن ياد و نام بهار، عشق به بهار و اميد به بهار از دل انسان دانست و اظهار داشت: اگر عشق به بهار و اميد به برپايي بهار و اميد ملاقات بهار وجود نداشته باشد، حرکت و زندگي و حضور در اين عالم بي‌معناست.

رييس جمهور تأکيد کرد: اگر شيطان موفق شود از کسي يا از ملتي اميد به بهار و يا عشق به بهار را بستاند، حيات را از او ستانده است.

احمدي نژاد با بيان اينکه ملت ايران اولين ملت و قومي است که حقيقت بهار را شناخت، گفت: اين ملت هزاران سال به دنبال بهار و براي برپايي بهار و رسيدن به بهار زندگي کرده است و هر سال با بهار تجديد ميثاق مي‌کند، البته در يک مسافتي نزديک‌تر به بهار حقيقي.

رييس جمهور با تاکيد بر اينکه دشمنان بهار در طول تاريخ در مقابل ملت ايران ايستاده‌اند، گفت: دشمنان همواره در فرازهاي گوناگون تاريخ تلاش کردند، انديشه بهاري را از ملت ايران سلب کنند اما از پس صدها و هزاران حادثه، هجمه‌ها، گستاخي‌ها و حتي اشغالگري‌ها، اين دشمنان بودند که نابود شدند ولي ملت ايران با انديشه بهاري ماندگار بوده است.

دكتر احمدي نژاد افزود: يقين دارم که ملت ايران تا آخر خواهد بود و بهار حقيقي را نه تنها در ايران بلکه در همه هستي برپا خواهد کرد.

رييس جمهور با بيان اينکه در اين جلسه شخصي به من گفت که بايد باشيد، گفت: من در جواب به اين عزيز گفتم، هستيم . انديشه و خود بهار چيزي نيست که با پايمال کردن يک جوانه از بين برود.

دکتر احمدي‌نژاد افزود: وقتي بهار مي‌شود جوانه‌ها از دل سنگ، خاک، ديوار و حتي در برخي نقاط از زير آسفالت بيرون مي‌آيد.

رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: اين وعده خداست که اگر ملتي به عشق بهار انسان‌ها مي‌انديشد و زندگي و حرکت مي‌کند بدون شک بهار حقيقي را در آغوش خواهد کشيد.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه در اين جلسه جمعي از دوستان و عاشقان بهار دور هم جمع شده‌اند، افزود: متاسفانه جاي يکي از عاشقان حقيقي بهار خالي است.

دكتر احمدي نژاد همچنين با تبريک ولادت حضرت علي(ع) و سالروز آزادسازي خرمشهر اشاره کرد و گفت: حضرت علي(ع) انسان کامل و تجلي کامل بهار و همه بهار است و سوم خرداد، سالروز فتح و آزادسازي خرمشهر عزيز است که نويد بهار مي‌باشد و در حقيقت ،سوم خرداد فصل بهار، بهار در بهار در بهار است.

رييس جمهور پيش از سخنان خود از سه کتاب «ارديبهشت» برگزيده آثار شعر بهار، «کتاب آواي خرد» در دفاع از گفتمان فرهنگي دولت نهم و دهم، و همچنين کتاب «هفت درصد» در مورد يکصدمين سفر رييس‌جمهور، رونمايي و از نفرات برگزيده عکس اين جشنواره با اهداء لوح تقدير کرد.