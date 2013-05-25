820 خانوار زلزله زده خراسان جنوبی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند

علی اصغر آسمانی مقدم در گفتگو با مهر، از تشکیل دو هزار پرونده برای دریافت تسهیلات مسکن تاکنون در استان خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد تاکنون 820 خانوار به بانک معرفی شدند.

آسمانی مقدم از این تعداد 590 واحد در مرحله طراحی نقشه، 524 واحد پی کنی، 384 واحد قالب بندی، 340 واحد آرماتور بندی، 300 واحد اتمام فنداسیون، 125 واحد سقف و 160 واحد در مرحله دیوار چینی است.

وی از آماده بهره برداری بودن 44 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده استان خبر داد.

آسمانی مقدم با اشاره به اینکه روند بازسازی منازل مسکونی در مکناطق زلزله زده استان با شتاب در حال انجام است، افزود: تاکنون 138 هزار و 500 متر آواربرداری از مناطق زلزله زده استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون جانمایی ساخت مسکن در این روستاها مشخص شده است، اظهارداشت: در صورت درخواست متقاضی برای ساخت منازل مسکونی زیرساختها آماده است.

آسمانی مقدم با اشاره به اینکه هم اکنون مشکل دریافت تسهیلات و وام های قرض الحسنه برای بازسازی منازل مسکونی روستائیان مرتفع شده است، گفت: در این راستا به افراد دارای خسارت بالای 80 تا 100 درصد مبلغ دو میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآوری شد: همچنین میلغ 12 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان تسهیلات با کارمزد پنج درصد به متقاضیان پرداخت می شود.