۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

حیدرپور در گفتگو با مهر:

برگزاری هم‌زمان دو انتخابات موجب شور مضاعف شده‌است/ مشارکت 80 مردم در انتخابات

اصفهان-خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تایید هشت نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری شور و شوق فضای انتخاباتی کشور را فراگرفته چنان که پیشبینی می‌شود، 80 درصد مرد در انتخابات شرکت کنند.

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: پس از تایید و احراز صلاحیت هشت نفر از سوی شورای نگهبان شور و شوقی فضای کشور را فرار گرفته است و نامزدها تبلیغات را رسما آغاز کرده‌اند.

وی افزود: مبادی تبلیغاتی همچون صداوسیما نیز دست به کار شده است و برنامه عملیاتی نامزدها را اعلام کرده و ما پیش‌بینی می‌کنیم 80 درصد مردم به صورت جدی در انتخابات شرکت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد شوراهای شهر و روستای اصفهان بیش از 10 هزار نفر ثبت نام کردند که عمده نامزدها تایید صلاحیت شدند و تعداد کمی از آنها صلاحیتشان احراز نشده است.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات نیز اسامی افراد را برای بررسی به هیئت نظارت استان دادیم که نتایج را اعلام و به صورت جدی بررسی کنند.

حیدرپور گفت: ملاک برای احراز صلاحیت کاندیدها مواد 26، 28 و 29 قانون انتخابات شوراها و شهرداران است که از چهار مرجع اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و دادگستری اظهار نظر گرفته می‌شود و  چنانکه کسانی باشند که موارد فوق صلاحیت آنها اعلام کنند، مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین فرم تحقیقات محلی هم استفاده و چنانکه گزارشی از این طریق ارسال شود نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در نهایت نمونه و روش تحقیق استفاده و پس از جمع‌بندی نظرات و استعلام احراز صلاحیت به صورت کتبی اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر شورا ها وظیفه خود را به خوبی انجام داده است و امید می‌رود روز 24 خرداد مردم حماسه سیاسی بیافرینند.

حیدرپور در پاسخ به اینکه برگزاری هم‌زمانی دو انتخابات خللی در اجرای آن وارد نمی‌کند، گفت: مواد نظارتی نشان دادند از عهده برگزاری این دو انتخابات بر می‌آیند و البته سخت است اما با قوت انجام می‌شود.

وی افزود: دو انتخابات به شور دیگری کمک می‌کنند و کسانی که در یکی از این دو انتخابات شرکت می‌کند در دیگری هم شرکت و این دو با هم شور مضاعف و حماسه سیاسی خلق می‌کنند.

 

