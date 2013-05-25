عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: پس از تایید و احراز صلاحیت هشت نفر از سوی شورای نگهبان شور و شوقی فضای کشور را فرار گرفته است و نامزدها تبلیغات را رسما آغاز کردهاند.
وی افزود: مبادی تبلیغاتی همچون صداوسیما نیز دست به کار شده است و برنامه عملیاتی نامزدها را اعلام کرده و ما پیشبینی میکنیم 80 درصد مردم به صورت جدی در انتخابات شرکت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد شوراهای شهر و روستای اصفهان بیش از 10 هزار نفر ثبت نام کردند که عمده نامزدها تایید صلاحیت شدند و تعداد کمی از آنها صلاحیتشان احراز نشده است.
وی ادامه داد: ما بهعنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات نیز اسامی افراد را برای بررسی به هیئت نظارت استان دادیم که نتایج را اعلام و به صورت جدی بررسی کنند.
حیدرپور گفت: ملاک برای احراز صلاحیت کاندیدها مواد 26، 28 و 29 قانون انتخابات شوراها و شهرداران است که از چهار مرجع اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و دادگستری اظهار نظر گرفته میشود و چنانکه کسانی باشند که موارد فوق صلاحیت آنها اعلام کنند، مورد توجه قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: همچنین فرم تحقیقات محلی هم استفاده و چنانکه گزارشی از این طریق ارسال شود نیز مدنظر قرار میگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در نهایت نمونه و روش تحقیق استفاده و پس از جمعبندی نظرات و استعلام احراز صلاحیت به صورت کتبی اعلام میشود.
وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر شورا ها وظیفه خود را به خوبی انجام داده است و امید میرود روز 24 خرداد مردم حماسه سیاسی بیافرینند.
حیدرپور در پاسخ به اینکه برگزاری همزمانی دو انتخابات خللی در اجرای آن وارد نمیکند، گفت: مواد نظارتی نشان دادند از عهده برگزاری این دو انتخابات بر میآیند و البته سخت است اما با قوت انجام میشود.
وی افزود: دو انتخابات به شور دیگری کمک میکنند و کسانی که در یکی از این دو انتخابات شرکت میکند در دیگری هم شرکت و این دو با هم شور مضاعف و حماسه سیاسی خلق میکنند.
