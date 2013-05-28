سرهنگ حجت الله واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به وضعیت مشمولان ایرانی خارج از کشور که رسیدگی به وضعیت این گروه از مشمولان را برعهده نمایندگان ایران در خارج کشور قرار داده است برای کمک به نمایندگیها، سازمان وظیفه عمومی اقداماتی را برای بررسی وضعیت معافیت پزشکی انجام داده است.

وی ادامه داد: در مورد رسیدگی به معافیت کفالت، نمایندگیهای سازمان وظیفه عمومی می توانستند اقدام کنند اما در مورد بررسی وضعیت پزشکی، مشمولان ملزم بودند برای معاینه به ایران بیایند البته ممکن بود برخی از این افراد دارای مشکلاتی باشند که نتوانند به کشور وارد شود و اگر وارد می شدند نمی توانستند خارج شوند.

به گفته واعظی نژاد، با تدبیر دولت، نیروی انتظامی برای حل این مشکلات تسهیلاتی با همکاری وزارت امور خارجه در نظر گرفته است و در سال 90 اولین مرکز رسیدگی به درخواستهای معافیت پزشکی مشمولان خارج از کشور در مونیخ آلمان راه اندازی شد.

معاون امور مشمولان و معافیت های سازمان وظیفه عمومی افزود: در سال 90 دومین مرکز در دبی و فروردین ماه امسال نیز سومین مرکز رسیدگی در پکن راه اندازی شد. امروز در مرکز پکن علاوه بر رسیدگی به پرونده پزشکی ایرانیان مقیم این کشور، مشمولانی که خواستار معافیت پزشکی هستند می توانند درخواست خود را به نمایندگی های ایران در شرق، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه ارائه دهند تا پس از ارسال و ارتباط با پکن رسیدگی شود. از ابتدای خرداد رسیدگی به پرونده ایرانیان مجاور چین نیز امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه افرادی که برای تحصیل کارشناسی ارشد و دکترا به خارج از کشور اعزام شدند و قانون معافیت تحصیلی در مورد آنها صدق می کند نمی توانند در مراکز رسیدگی به امور مشمولان خارج کشور درخواست معافیت پزشکی دهند. تاکید کرد: این افراد باید پس از اتمام درس و پس از بازگشت به کشور درخواست خود را مطرح کنند. البته براساس آیین نامه جاری کسانی که دارای معافیت تحصیلی هستند درخواست معافیت پزشکیشان قابل رسیدگی است و پس از اتمام تحصیل باید این درخواست را ارائه کنند.

واعظی نژاد در ادامه از راه‌اندازی چهارمین مرکز رسیدگی به درخواستهای معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور در استانبول ترکیه خبر داد و افزود: پس هماهنگی با وزارت خارجه به زودی چهارمین مرکز در استانبول راه اندازی می شود. پس از راه اندازی این مرکز با توجه به اینکه بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور در آمریکا و کانادا حضور دارند یکی از کشورهای آن منطقه به عنوان مقیم این دو کشور انتخاب می شوند تا ایرانیان بتوانند درخواست های پزشکیشان را در مرکز آن کشور مطرح کنند.