شاعران دفاع مقدس محتواگر هستند/ شعرای انقلاب ناگفته های زیادی دارند

حسين آبين در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعر دفاع مقدس، شعري است خودجوش و اتفاقي، شعر دفاع مقدس يعني شعري كه در برهه اي از زمان و در رويارويي با هجوم دشمن متجاوز، بي هيچ پيشينه اي (توسط شاعران انقلاب) به صورت بازدهي عاطفي برابر واقعه اي ملموس و واقعي پديد آمده است.

وی افزود: شعر دفاع مقدس شعري حاصل برخورد شاعران انقلاب با موضوع جنگ، تجاوز، ايثار، شهادت، دعا و ... همراه است، از سوي ديگر شاعران دفاع مقدس در پي ابلاغ پيام و احساس نيز هستند.

این کارشناس بر حمایت از شاعران دفاع مقدس تاکید و عنوان کرد: باید دانشجویان نیز به سوی آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی سوق داده شوند.

فرهنگ ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده منتقل شود

آبین ادامه داد: "دفاع" در لغت به معني بازداشت، پس زدن و حفاظت از دستبرد دشمن است و مهمتر از آن از نظر فقهي، جنگي است كه مسلمانان براي جلوگيري از حمله كافران با آنها انجام مي دهند و كلمه "مقدس" در تركيب دفاع مقدس داراي نقش اضافه بياني و تركيبي به همين معني، يعني جلوگيري از حمله كافران و مسلمانان است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دوران هشت سال دفاع مقدس به فرموده مقام معظم رهبري" اوج افتخارات ملت ايران است" که در این زمینه براي حفظ و انتقال ارزش هاي دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده باید اين فرهنگ با جديت تمام و با هر نوع كمك و وسيله اي صورت پذيرد.

شعر انقلاب آینه تمام نمای انوار پرفروغ روح حماسی ایران است

آبین گفت: شعر دفاع مقدس، شعري نشان دار، خاص و واقع گرا است و در هنگام جنگ و رويارويي با دشمن متجاوز سروده مي شود، شعري است كه به بيرون از خود و حادثه اي در جهان واقع در خارج از خود اشاره دارد و محتواگر است.

این کارشناس اضافه کرد: شعر انقلاب آينه تمام نماي انوار پر فروغ روح حماسي، الهي و انقلابي ملت ایران است که از بسياري جهات در استفاده از واژگان، اصطلاحات و معني درج شده در قرآن، احاديث معصومين، ادعيه و زيارات، حق مطلب را ادا كرده است.

وی ادامه داد: بايد اذعان كرد كه شاعران انقلاب ناگفته هاي زيادي دارند و نيروي زايش شهد ناب آنها نهفته است كه بايد راهي براي بروز يافت.

