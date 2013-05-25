۴ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۲

راهنمای زوار منتشر شد/ ترجمه انگلیسی دعای عرفه

کتاب "راهنمای زوار" اثر لیاقت تکیم استاد دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا منتشر شده است.

پروفسور لیاقت تکیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب مشتمل بر تمام دعاهای مهم و اصلی، اعمال و زیارت در موسم حج و عمره است.

وی تصریح کرد: این کتاب برای تمام افرادی که به امکان مقدسه عربستان سعودی مشرف می شوند کاربرد دارد.

تکیم تأکید کرد: تمام ادعیه و اعمال و زیارات در این کتاب به دو زبان عربی و انگلیسی تنظیم شده است تا هم زوار عربی زبان و هم انگلیسی زبان بتوانند از آن بهره لازم را ببرند.

وی افزود: در این چاپ از کتاب که چاپ سوم آن به شمار می رود دعای زیبا و پرمحتوای عرفه به همراه ترجمه انگلیسی آن گنجانده شده است.

"لیاقت تکیم" استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا است. "پرسشهایی از فقه"، "شیعیان در آمریکا" از جمله آثار او به شمار می روند.

