بوشهر امن ترين نيروگاه اتمى جهان است/ کشورهای عربی از فناوری نیروگاه بوشهر الگو بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی غلوم کارشناس انرژی هسته ای کویت طی مصاحبه ای با رسانه های گروهی اعلام کرد: بر اساس گزارش کارشناسان آژانس بين المللى انرژی اتمی نیروگاه بوشهر امن ترین نیروگاه هسته ای جهان به شمار می آید ، وبدون مبالغه باید اقرار کرد كه از نظر ايمنى يكى از بهترين و ايمنى ترين نيروگاههاى هسته اى فعال دنياست.

وى افزود : طراحى و ساخت اين نيروگاه بگونه اى است كه قدرت تحمل زمين لرزه هايى به بزرگى بيش از 9 ريشتردارد وكشورهاى عربى از جمله كويت كه خواهان احداث نيروگاه اتمى هستند بايد از طراحى و مهندسى نيروگاه بوشهر الگوبگيرند .

اين كارشناس برجسته تأكيد كرد تأسيسات هسته اى صلح آميز جمهورى اسلامى با توجه به حفاظت و ايمنى فوق العاده آن هيچگونه خطرى براى كشورهاى حاشيه خليج فارس ندارد، ضمن اينكه اين كشورها از گسل هاى زلزله خيز منطقه فاصله زيادى دارند.

مهندس مصطفى غلوم گفت : استفاده جهان عرب بخصوص كويت از انرژى پاك هسته اى اجتناب ناپذيراست زيرا ما براى توليد 12 ميگاوت برق مصرفى روزانه كويت حد اقل 340 هزار بشكه نفت مى سوزانيم كه قيمت آن امروزه در حدود 35 ميليون دلار است ، درحاليكه اگر از تجربه ارزشمند ايران براى استفاده از انرژى پاك هسته اى بجاى انرژى فسيلى بهره ببريم علاوه بر جلوگيرى از آلودگى هوا روزانه در حدود 20 ميليون دلار صرفه جويى خواهيم كرد.

اين كارشناس كويتى افزود : امروزه 15 درصد توليد نفت كشور ما براى توليد انرژى برق مصرف ميشود درحاليكه استفاده از انرژى هسته اى اين ميزان را به يك سوم كاهش مى دهد.

وى اعلام كرد بر اساس اطلاعيه سازمان آماركويت جمعيت اين كشور تا سال 2030 از 5 ميليون نفر تجاوز خواهد كرد وهرگونه تعلل در احداث نيروگاههاى اتمى مارا با مشكلات و چالشهاى بيشمارى مواجه و اجراى پروژه هاى زيربنايى و طرحهاى عمرانى رابا مشكل جدى روبرو خواهد كرد.