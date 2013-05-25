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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۲

نصیری‌پور:

پیچ های خطرناک جاده ای شهرستان مهران حذف می شوند

پیچ های خطرناک جاده ای شهرستان مهران حذف می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران گفت: پیچ های خطرناک جاده ای شهرستان مهران حذف می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله نصیری‌پور صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان مهران گفت: باید بر ضرورت اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز در مسیر ارتباطی مهران به صالح آباد، حذف پیچ های خطرناک برای کاهش حوادث جاده ای و اصلاح هندسی معابر و گذرگاه های داخل شهر مهران توجه ویژه صورت گیرد.

وی همچنین افزود: با اجرای برنامه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و تشکیل کلاسها و کارگاه های آموزشی می توان مشکلات جوانان را شناسایی و نسبت به حل آنها اقدام کرد.

فرماندار مهران با اشاره به نامگذاری هفته منتهی به آزادسازی مهران به نام هفته پایداری استان ایلام در تقویم کشوری گفت: تلاش می کنیم نقش بی نظیر مردم استان به ویژه مردم شهیدپرور شهرستان مهران در دوران دفاع مقدس به طور مناسب بررسی شود.

وی اضافه کرد: اجرای جشن مردمی ویژه آزادسازی مهران در شب نهم تیرماه عمده ترین برنامه ی ویژه این روز بزرگ در مهران خواهد بود.

کد مطلب 2062053

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