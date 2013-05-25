توسعه زير ساخت هاي تجاري شرق كشور مورد توجه قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، حميد صافدل در جلسه بررسي ظرفيت هاي منطقه ويژه اقتصادي سرخس و دوغارون در مشهد اظهار كرد: توسعه منطقه ويژه اقتصادي سرخس و دوغارون موجب اتصال شمال كشور به جنوب و شرق به غرب مي شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در تنظيم روابط اقتصادي با تاكيد بر اهميت مطالعات منطقه اي افزود: مي توان داشته هاي سرخس را به نداشته هاي منطقه چابهار پيوند زده و زمينه رونق و پيشرفت هر دو منطقه را فراهم كنيم.

صافدل تاكيد كرد: نگاه خاص به توليد و جذب سرمايه گذار در اين منطقه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و هدايت سرمايه گذاران به اين منطقه مي تواند موجب پيشرفت منطقه سرخس و دوغارون شود.

وي تصريح كرد: نگاه به ظرفيت هاي ملي با تاكيد بر ظرفيت هاي ترانزيتي از اهميت ويژه اي برخوردار است و با استقرار مسير حركت ريلي شمال به جنوب مي توان به جذب سرمايه در اين مناطق اميدوار بود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در تنظيم روابط اقتصادي افزود: مواردي در منطقه سرخس وجود دارد كه كه به دست فراموشي سپرده شده و بايد احيا شود كه اين مهم را در هيئت دولت مطرح مي كنيم.

صافدل از معاونين توسعه تجارت خارجي استان ها خواست از ظرفيت هاي ايجاد شده، در استان هاي خود نيز استفاده كند و از ظرفيت هاي موجود بهره برداري كرده و هيئت هاي مختلف را به اين منطقه اعزام كنند.

وي بر نگاه ويژه به حوزه انرژي در اين دو منطقه نيز تاكيد كرد و گفت: سازمان توسعه تجارت ايران آمادگي خود را در جهت توسعه منطقه در بخش انرژي اعلام مي دارد.