جدول احکام تخلفات آموزشی و اخلاقی دانشجویان در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قرار داشتن دانشجویان در ایام امتحانات و همچنین غیرقانونی بودن هرگونه تقلب و تخلف آموزشی احکامی که تاکنون برای این گونه تخلفات صادر شده است از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه به شرح زیر اعلام شد.

تخلف تنبیه تقلب در امتحان (به وسیله گوشی همراه) درج نمره 25 صدم در درس مربوطه تقلب در امتحان (یادداشت مطلب برکف دست) درج نمره 25صدم در درس مربوطه شرکت به جای دیگری در امتحانات یک تا دو ترم محرومیت تحصیلی عدم رعایت مقررات (آموزشی)دانشگاه (همراه داشتن برگه در جلسه امتحان ) تذکر کتبی و درج در پرونده عدم رعایت شئون دانشجویی (توهین به عوامل انتظامی دانشگاه ) تذکر کتبی و درج در پرونده عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه تذکر کتبی بدون درج در پرونده

دکتر محمود بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احکام صادر شده گفت: با توجه به این مساله که دانشجویان دانشگاه شریف دانشجویان خاصی هستند احکامی هم که در مورد تخلفات آموزشی و اخلاقی در این دانشگاه عنوان شده موارد کمی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: دانشجویی که تقلب کند حکمی که برای وی صادر می شود 25 صدم است و در کارنامه نیز همین عنوان می شود تا نشان دهد دانشجو تقلب کرده است.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: البته به نسبت نوع تقلب صورت گرفته غیر از این احکام هم می تواند احکام دیگری صادر شود، مانند تذکر کتبی درج در پرونده و یا اگر کسی جای دیگری امتحان دهد یک تا دو ترم از تحصیل محروم می شود.

وی علاوه بر احکام آموزشی به احکام اخلاقی هم اشاره کرد و افزود: اگر حراست در مورد عدم رعایت پوشش اسلامی توسط دانشجویی به معاونت دانشجویی تذکر دهند ما در این زمینه احکامی صادر می می کنیم که شامل تذکر کتبی بدون درج در پرونده است اگر اجرا نشود احکام سنگین تری اعمال می شود.