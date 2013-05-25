40 هزار دعا به تبريز رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن ميلاني گفت: تنها يك ماه پس از انتشار فراخوان، رسيدن بيش از 40 هزار دعا به دبيرخانه نشان از اقبال عمومي اين جشنواره در بين كودكان و نوجوانان دارد.

ميلاني گفت: كار ثبت و ارزيابي اوليه بيش از 12 هزار دعا در دبيرخانه اين جشنواره به پايان رسيده است.

وي افزود: كودكان ايران اسلامي در صورت عدم امكان ارسال پستي مي توانند خواسته هاي قلبي خود از حضرت پروردگار را از طريق پايگاه اطلاع رساني حوزه هنري به آدرس www.artabriz.ir ارسال نمايند.

رئيس حوزه هنري استان گفت: مهلت ارسال آثار تا 10 خرداد ماه ميسر خواهد بود و كار بررسي و انتخاب در تير ماه صورت خواهد گرفت.

ميلاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: معنويت نياز بشر امروز است و خداجويي درمان درد دنياي مدرن است.

وي افزود: در حوزه معنويت و بويژه نيايش مي بايستي پيش از گذشته نيازسنجي و نياز سازي شود و اين امر بايد در حوزه كودك و نوجوان جدي تر گرفته شود.

اختتاميه هشتمين جشنواره سراسري دستهاي كوچك دعا به منظور انتخاب بهترين ادعيه از زبان كودكان 26 مرداد 92 در تبريز برگزار خواهد شد.