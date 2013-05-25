به گزارش خبرگزاری مهر، «حقوق مخاطب» نیز یكی از مفاهیم شگرفی است كه همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتی دوم) در دنیای ارتباطات ظاهر و بهعنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندی شكوفا شد. این پدیده در آغاز بهصورت كاملاً ساده، با شكلگیری رسانههای مختلف و با انتقال متن پیامها بین افراد (البته در ابتدای راه فقط در میان نخبگان) آغاز شد، اما گسترش تكنولوژیهای نوین ارتباطی همراه با متنوعتر و بهینهتر شدن رسانهها و همچنین استفاده طیف وسیع از افراد جامعه یا بهتر بگوییم همه افراد از رسانهها شكل پیچیدهتری بهخود گرفتهاست، حتی در جوامعی كه بهمرتبه عالی تحقق «دولت مبتنی بر حقوق» رسیدهاند، همیشه بیم آن وجود دارد كه آزادیها مورد بیتوجهی یا تجاوز واقع شود.
در اهمیت و ضرورت رعایت «حقوق مخاطبان» ـ که در ضرورت طبعش خلاف نیست ـ همین بس که یکی از مهمترین ارکان «اخلاق رسانهای» را همین دانستهاند؛ چرا که ارائه پیام از طریق رسانه های جمعی با در نظرگرفتن «حقوق فردی» و «منافع عمومی» جامعه، مستلزم رعایت اصولی است که در حوزه رسانه های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه ای دارد و از آن بهعنوان اخلاق حرفهای تعبیر می شود.
کتاب حاضر یک پژوهش میانرشتهای بسیار نو و پیشرو در این عرصه محسوب میشود و برای اولین بار در ایران درصدد است که با یک رویکرد حقوقی و با روشها و ابزارهای این علم، وارد دنیای رسانهها و علم ارتباطات شده و حقوق و مزایای مخاطب را تا حد ممکن و به تفکیک رسانهها احصا کند و ابزارهای قانونی اعمال آنرا در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا، مورد مطالعه قرار دهد.
اين اثر از سه فصل تشکيل شده است: در فصل اول با عنوان «کلیات و مفاهیم» ضمن بيان تعاریف و مفاهیم حوزه مورد بحث، در مورد نظام منطقی طبقهبندی موضوعی کتاب، جایگاه حقوق مخاطب در حقوق ایران و کشورهای مورد مطالعه، حقوق انواع مخاطب و انواع حقوق مخاطب مورد بررسي قرار گرفتهاند.
در فصل دوم با عنوان «حقوق مشترک مخاطب در برابر کلیه رسانههای جمعی» مهمترین مصادیق حقوق مخاطب از جمله حق دسترسی به اطلاعات (حق انتخاب)، حق حفظ و احترام به حریم خصوصی یا حق محرمانگی، حق شکایت، پاسخگویی و تصحیح، حق احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین، حق جبران خسارات وارده ناشی از جرم تهمت و افترا، حق بهرهمندی از اطلاعات صحیح و دقیق و منع نشر اکاذیب، حق حفظ عفت و اخلاق عمومی و منع هرزه نگاری، حقوق مخاطبان آسیبپذیرتر، حقوق اقلیتها، حق امنيت، حق دادخواهی، حق آزادی بیان، حق منع سانسور، حق بهرهمندی از تنوع و تکثر رسانهای، حق بهرهمندی مساوی از قانون، حق پاسداری از احکام مذهبی و قانون اساسی، حق رعایت انصاف و بیطرفی، حق حفظ حرمت و کرامت انسانی، حق بهداشت روانی (پرهیز از خشونت رسانهای) مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند.
فصل سوم تحت عنوان «حقوق مخاطب به تناسب رسانههای جمعی» در مورد حقوق مخاطب در برابر مطبوعات (و رسانههای چاپی)، حقوق مخاطب در برابر تلویزیون و رادیو، حقوق مخاطب در برابر تبلیغات بازرگانی و پخش آن و حقوق مخاطب در برابر رسانههای نوین نظیر الکترونیک و دیجیتال بحث و بررسي شده است.
حقوق مخاطب در برابر رسانههاي جمعي ايران، انگليس و آمريکا» تألیف بشیر حسینی اسفیدواجانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در سال جاری به بهای 95000 ريال منتشر شد.
