قالیباف فردا به یزد سفر می کند

غلامعلي مديح در گفتگو با خبرنگار مهر در يزد اظهار داشت: محمدباقر قاليباف فردا به دنبال سفرهاي انتخاباتي خود به استان يزد سفر ميكند و در جمع دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم حضور مييابد.
وي افزود: قاليباف در سفر خود به استان يزد ديداري با دانشجويان و اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان يزد خواهد داشت.
مديح خاطرنشان كرد: قاليباف در ادامه سفر خود به استان يزد در مسجد روضه محمديه حضور مييابد و پس از اداي احترام به چهارمين شهيد محراب، آيتالله صدوقي، ديداري با اقشار مختلف مردم استان يزد خواهد داشت.
رئيس ستاد انتخابات محمدباقر قاليباف در استان يزد از مردم متدین دارالعباده يزد خواست تا به دور از احساسات و گرايشهاي سياسي و با بررسي دقيق نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، دست به انتخاب بزنند.
وي با بيان اينكه مردم يزد همواره از آزمونهاي دشوار نظام سربلند بيرون آمدهاند، اظهار اميدواري كرد: مردم در انتخابات 24 خرداد نيز با درايت و شجاعت، حماسهاي سياسي بيافرينند.
وی بر حضور همراه با بصیرت مردم در پای صندوقهای رای در روز انتخابات ریاست جمهوری تاکید و خاطرنشان کرد: مردم فهیم ایران اسلامی باید با بررسی دقیق شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گزینه اصلح را شناسایی و گزینش کنند.
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