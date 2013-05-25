لزوم توجه به تفاوت هاي جنسي کودکان/ تاثیر جنسیت بر رفتارهاي كودكان

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالا نخستين پرسشي كه در بدو تولد ما به اين جهان از والدينمان شده اين بوده كه فرزندتان دختر است يا پسر؟ از لحظه تولد به بعد، جنسيت يكي از جنبه هاي اصلي هويت و شخصيت انسان هاست. به اين مسئله بايد توجه داشته باشيم كه انتظارات مختلف از بچه هاي دختر و پسر، چگونه فرصت هاي رشد استعدادهاي شخصي آنان را محدود مي كند. در جوامع و نسل هاي مختلف، تفاوت هاي روشني در رفتار زنان و مردان وجود دارد. بعضي امور وظايف و گرايش ها معمولا خاص زنان است و برخي مخصوص مردان.

نقش جنسيت، مجموعه اي از رفتار و اعمالي است كه معمولا به وسيله يك جنس انجام مي شود. با توجه به اينكه منشا تفاوت هاي رفتاري، تفاوت هاي جسمي زنان و مردان است، اين سوال مطرح مي شود كه تفاوت رفتاري زن و مرد تا چه حد آموختني و تا چه اندازه وابسته به وراثت است؟

نهضت هاي حمايت از زنان همواره نشان داده اند كه علت اصلي گرفتاري زنان و مردان، بيشتر سنت ها، ترديدها و تبعيض ها بوده تا واقعيت هاي زيستي. در واقع، خواست "نهضت هاي زن مدارانه" همواره تجديدنظر در حوزه هاي كاري زنان و مردان بوده و اينكه بايد آگاهانه ترعمل كرد و دختر و پسر و زن و مرد را نبايد مجبور به انجام رفتارهاي ثابت و از پيش تعيين شده كرد.

تا آنجا كه امكان دارد، مي بايستي ميزان تاثيرپذيري رفتارهاي جنسي از وراثت و يادگيري و سنت ها را به خوبي درك كرد. آگاهي از اين مسئله نه تنها بر آنچه به خاطر آن تشويق مي شوند، تاثير دارد بلكه به نحوه اتخاذ تصميم، احساس غرورشان نسبت به جنسيت خود و نوع تصميم گيري هايشان مربوط مي شود.

تاثيرات اجتماعي

هيچ كس نمي تواند در رفتار دختران و پسران تازه متولد شده، تفاوت خاصي را مشاهده كند، ولي به مرور دختران و پسران بزرگتر مي شوند، به طور روزافزون تفاوت هاي رفتاري خاص بين اين دو جنس آشكارتر مي شود.

چه عاملي باعث مي شود كه بيشتر دختران و پسران رفتارهاي ويژه جنس خود را بروز دهند؟ آيا والدين و ديگر بزرگسالان، آنها را تشويق كرده و به آنها مي آموزند كه بر طبق معيارهاي خاص كه نشانگر رفتار شناخته شده جنس آنهاست، رفتار كنند؟ آيا ما براي شبيه كردن رفتار آنان با الگوهاي پذيرفته شده اجتماعي،تلاش ويژه اي مي كنيم؟

در سال هاي اخير، تاكيد زيادي بر تاثيرات اجتماعي و روشن شدن نقش آن در رفتار كودكان شده است. بر اساس اين تحقيقات كودكان مي آموزند كه دختران يا پسراني نمونه و شاخص باشند. در يك مطالعه تحقيقي، مشاهده شيوه صحبت بزرگسالان و نوع بازي آنها با دخترانشان را ثبت كرد.بعد، به دختر بچه ها لباس پسرانه پوشاند و مشاهده كردند كه رفتار و نحوه صحبت بزرگسالان تغيير كرده است. به بياني ديگر، رفتار بزرگسالان با بچه ها با توجه به جنسيت آنها متفاوت خواهد بود.

در مطالعه مورد بحث، بر تاثير يادگيري اجتماعي و اهميت آن تاكيد شده بود. آنچه در اين مطالعه مشاهده شده، فقط موضوعي جزئي و بخشي كوچك از زندگي يك كودك بود. تصور كنيم اگر كودك در طول سالها چنين چيزهايي را بار ها تجربه و مشاهده كند، چه تاثيري بر روحيه و رفتار او خواهد گذاشت. شكي نيست كه تاثيرات اجتماعي،نقش بسيار تعيين كننده اي دارند.البته تاثيرات اجتماعي تمام مسئله را تشكيل نمي دهند.در سالهاي اخير،بيشتر والدين برابري زنان و مردان را پذيرفته و سعي كرده اند بچه هاي خود را با عقيده بي طرفي نسبت به دو جنسيت، پرورش دهند.

يافته هاي تحقيقات

تحقيقات روان شناسي رشد بر وجود تفاوت هاي ويژه بين دو جنس تاكيد مي كند كه پايه و اساسي زيست شناختي دارند. مثلا دختران زودتر از پسران حرف مي زنند. مشكلات گويايي و تكلم در پسران پيشرفت بيشتري دارد. بعضي از محققان، از تفاوت هاي اساسي بين مغز افراد مونث و مذكر خبر داده اند.اين تفاوت ها،مسبب تفاوت هاي مهارتي در دوجنس مي شود؛مثلا براي دختران مهارت هاي كلامي و براي پسران رياضيات تجسمي.

در نتيجه جنسيت ما بخشي از شخصيت و هويت ماست. نه فقط به شكل ظاهري مان بلكه به خاطر نقش ها و رفتارهاي سنتي آميخته با جنسيت ما. وقتي نقش جنسي ما همراه با تكامل اندام و جسم ما شروع مي شود،فرهنگ و آداب و رسوم هم برآن اثر گذاشته و آن را دچار تغيير و تحول مي كند.

ما در صورتي مي توانيم از شكل گيري قالبي شخصت فرزندانمان جلوگيري كنيم كه بپذيريم هر يك ازآنها شخصيت هايي جدا و منحصر به فرد دارند و هرگز نمي توانند مانند هم باشند، وقتي بتوانيم اين كار را انجام دهيم، در واقع به آنها كمك كرده ايم تا تصوير ويژه استعدادها و توانايي هاي خود را بپذيرند. در صورت نياز،با مانع جنسيت گرايي مقابله كنند و هدفشان به فعليت رساندن توانايي هاي بالقوه خويش باشد. موفقيت در رسيدن به اين هدف، ضامن رشد خود آگاهي سالم در آنان است.