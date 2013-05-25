تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در ایلام اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی صبح شنبه در نشست با فرماندران و بخشداران استان ایلام اظهار داشت: آنچه که امروز در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است برگزاری انتخاباتی پرشور و با شکوه در راستای منویات مقام معظم رهبری است.

وی با تأکید بر اجرای دقیق قانون و مقررات در برگزاری امر انتخابات افزود: با برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته بستر لازم برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم شده است.

وی با گرامیداشت سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان اضافه کرد: با آزاد سازی خرمشهر تمام معادلات سیاسی ونظامی دشمنان و غرب به هم ریخت واستکبار جهانی به توانمندی وعظمت ایران اسلامی پی برد.

عباس زاده با اشاره به تمهیدات لازم برای خلق حماسه سیاسی دراستان از اقلیتهای اجرایی و ظارتی و بازرسان انتخابات خواست با همدلی وتلاش وپشتکار زمینه حضور گسترده مردم درانتخابات رافراهم کنند.

وی با مهم خواندن نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی اضافه کرد: ایران اسلامی در مسائل سیاسی و معادلات بین‌المللی بیشترین نقش را به خود اختصاص داده و جزو کشورهای موثر در جهان است.

استاندار ایلام بیان داشت: همه مسائل ایران برای دنیا حائز اهمیت است و به این دلیل برگزاری انتخابات در ایران برای نظام بین‌الملل و منطقه دارای اهمیت فراوانی است.

استاندار ایلام تأکید کرد: مسئولان نباید به بهانه انتخابات از دیگر امورات کاری در راستای خدمت به مردم غافل شوند.

عباس زاده گفت: فرمانداران و بخشداران در مقابل هرگونه تخلف انتخاباتی باید هوشیار بوده و برابر قانون برخورد کنند.