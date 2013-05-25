۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

صادق عابدین:

رئیس جمهور جدید مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتر طی کند

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: رئیس جمهور جدید ایران اسلامی باید مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعت بیشتری طی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین پیش از ظهر شنبه در مراسم سالروز آزاد سازی خرمشهر افزود: مردم با بصیرت ما به خوبی وظیفه خود را درک می کنند و همواره پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه حماسه سیاسی تنها به معنی حضور حداکثری نیست تاکید کرد: افزایش بصیرت مردم ، کاندیداها و مسئولین ستادهای تبلیغاتی آنها از ارکان اصلی حماسه سیاسی در کشور است.

استاندار فارس تصریح کرد: همه ما در حال امتحان هستیم وباید به گونه ای حرکت کنیم که شعار سال محقق شود و در این مسیر نیز هر کس یک وظیفه بر عهده دارد.

صادق عابدین با بیان اینکه رفتارهای کاندیداها باید با گذشته تفاوت داشته باشد، افزود: انتخابات سال جاری با گذشته بسیار متفاوت است به همین دلیل رفتارهای کاندیداها نیز باید با گذشته تفاوت داشته باشد.

وی افزود: همگان باید از سیاه نمایی خود داری کنند زیرا هر دولتی دارای نقاط ضعف و قوت بوده است.

مسیر نصرت حق مسیر پیروزی است

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید در مسیر نصرت حق حرکت کنیم، گفت:  قدرت انقلاب ما بر اساس وعده های الهی محقق شده و هر گاه که با مشکلی مواجه شدیم باید در رفتار خود باز نگری کنیم.

وی ادامه داد: آزاد سازی خرمشهر به فرمایش امام(ره) مبنی بر اینکه "خرمشهر را خدا آزاد کرد" تفسیری از آیه های قرآن است.

کد مطلب 2062205

