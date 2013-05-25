رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوانان استان ما نیاز به تفریح و شادی مدیریت شده دارند اما بسترها و اماکن تفریحی و سرگرمی برای جوانان این استان بسیار کم است و متناسب با نیازهای آنان نیست.

وی بیان کرد: دشمن دام‌های زیادی برای جوانان پهن کرده و بی توجهی به نیازهای جوانان موجب ایجاد آسیب‌ها و معضلات فراوانی در جامعه می‌شود.

پارسیان‌نژاد افزود: اگر ما به این سوال که "برای جوانان چه کرده‌ایم؟"پاسخ دهیم، آنگاه می‌توانیم مشکلات آنان را نیز کاهش دهیم.

پارسیان‌نژاد جوانان این استان را جزء بهترین‌ها در کشور دانست و اظهار داشت: اکثریت جمعیت این استان را جوانان تشکیل می‌دهند اما آنگونه که باید به این قشر عظیم توجه نشده است.

نهادهای فرهنگی و ورزشی با رکود مواجه شده‌اند

وی بیان داشت: دستگاه‌های فرهنگی و هیئت‌های ورزشی به عنوان نهادهایی که بیشتری ارتباط را با جوانان دارند، سال گذشته به دلیل مشکلات مالی با رکود و انفعال مواجه بودند.

رئیس حوزه هنری استان تصریح کرد: قبل از اینکه دستگاه‌های فرهنگی به نقصان در انجام وظیفه متهم شوند، باید از آنها در خصوص مشکلاتشان سوال شود.

پارسیان‌نژاد گفت: باید متناسب با ظرفیت‌ها و توان کارشناسی دستگاه‌های فرهنگی به آنان توجه شود تا به خوبی از انجام وظایفشان برآیند.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل تابستان اظهار داشت: باید در فرصت مانده تا تابستان، بسترهای لازم برای غنی‌سازی اوقات جوانان مهیا شود.