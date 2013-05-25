هفتمين جشنواره موسيقي جوان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: هفتمین جشنواره‌ موسیقی جوان با هدف شناسایی و تشویق جوانان مستعد و خلاق در سراسر کشور، در حوزه‌ موسیقی کلاسیک ایرانی، با تمرکز بر تکنوازی/تکخوانی، توسط انجمن موسيقي ايران برگزار می‌شود.

موسیقی کلاسیک ایرانی با پیشینه‌ تاریخی کهنی که از آن برخوردار است، مانند هر سنت کلاسیک موسیقایی، دارای پشتوانه‌هایی است که رسیدن به مراحل خلاقیت در بیان هنری آن نیازمند شناخت این زمینه‌هاست.

این جشنواره ضمن تشویق موسیقیدانانِ جوانِ مستعد تلاش می‌کند تا الگوهای کلاسیک و خلاقیت مبتنی بر ریشه‌های فرهنگی را مورد تأکید قرار دهد. مسلماً پیش نیاز هر گونه خلاقیت، برخورداری از دانش کافی از بنیان‌ها و پایه‌های سنتی و کلاسیک است. بدین منظور این آزمون، در مرحله‌ی نخست، با هدف شناسایی جوانان مستعد در این حوزه، متمرکز بر منتخبی از رپرتوار سنتی موسیقی کلاسیک ایرانی (ردیف و قطعات ضربی کلاسیک) خواهد بود.

شرایط شرکت‌کنندگان

بخش تکنوازی

در این بخش تکنوازان سازهای تار، سه‌تار، نی، کمانچه، سنتور، عود و قانون در گروه‌های سنی ذیل به رقابت خواهند پرداخت:

گروه سنی الف: 10 تا 15 سال (متولدین 1382-1377)

گروه سنی ب: 16 تا 21 سال (متولدین 1376-1371)

گروه سنی ج: 22 تا 27 سال (متولدین 1370-1365)

بخش تکخوانی

در این بخش خوانندگان موسیقی کلاسیک ایرانی در گروه‌های سنی ذیل به رقابت خواهند پرداخت:

گروه سنی الف: 15 تا 21 سال (متولدین 1377-1371)

گروه سنی ب: 22 تا 27 سال (متولدین 1370-1365)

مواد آزمون

شرکت‌کنندگان ملزم به ارائه‌ آثار تصویری خود در یکی از دستگاه‌ها یا آوازهای مشخص‌شده و یک قطعه‌ ضربی به شرح ذیل هستند.

دستگاه ماهور: گوشه‌های درآمد، داد، دلکش، عراق و فرود

دستگاه سه‌گاه: گوشه‌های درآمد، زابل، مخالف، مغلوب و فرود

آواز ابوعطا: گوشه‌های درآمد، رامکلی، گبری، حجاز و فرود

آواز بیات اصفهان: گوشه‌های درآمد، بیات راجه، جامه‌دران، اوج و فرود

تبصره: در بخش تکنوازی، ارائه‌ یک قطعه از قطعات ضربی آهنگسازان موسیقی کلاسیک ایرانی (مانند درویش خان، صبا، شهنازی) و در بخش تکخوانی اجرای یک تصنیف از آثار مصنفان موسیقی کلاسیک ایرانی (مانند عارف، شیدا، امیرجاهد)، به انتخاب متقاضی، الزامی است.

مدارک موردنیاز

تکمیل فرم درخواست شرکت در هفتمین جشنواره‌ موسیقی جوان

لوح فشرده‌ تصویری (VCD یا DVD) با کیفیت مطلوب و بدون افکت صوتی و تزئینات استودیویی با مدت زمان اجرای 5 تا 10 دقیقه.

توضیح: آثار ارسالی (گوشه‌ها و قطعه‌ی ضربی) صرفاً باید در یکی از دستگاه‌ها یا آوازهای یاد شده باشد.

تصویر کارت ملی و تصویر صفحه‌ اول شناسنامه

دو قطعه عکس رنگی 4×3 پشت‌نویسی شده و جدید

نکات

مهلت پذیرش آثار (به صورت حضوری یا از طریق پست) حداکثر تا تاریخ 31/4/1392 است.

تکمیل و ارسال فرم درخواست، تعهدی برای دبیرخانه در خصوص دعوت از متقاضی ایجاد نمی‌کند.

مدارک ارسالی در دبیرخانه جشنواره محفوظ است و مسترد نمی­ شود.

- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود.

- دبیرخانه‌ی جشنواره با شماره تلفن­های 66721170 و 88906080 آماده‌ی پاسخگویی به سؤالات متقاضیانِ حضور در جشنواره است.

- نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کربن، پلاک 18، طبقه‌ اول

- هرگونه اطلاع رسانی تکمیلی در خصوص جشنواره، از طریق پایگاه رسمی جشنواره به نشانی (www.nay.ir)‌ و يا سايت (www.music.farhang.gov.ir) اعلام خواهد شد و مسئولیت پی‌گیری اخبار و اطلاعات این پایگاه بر عهده‌ متقاضیان است.