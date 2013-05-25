لزوم انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل جوان/ شركت در اعتكاف توفيق الهي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسكندري شامگاه جمعه در جمع معتكفان جعفريه با قدرداني از رزمندگاني كه با رشادت‌ها و مجاهدت‌هاي خود موجب پيروزي لشكريان اسلام در فتح خرمشهر شده‌اند اظهار كرد: هيچ وقت نبايد ياد و خاطره ايثارگران، رزمندگان، جانبازان، آزادگان و شهداي دوران دفاع مقدس را از ياد ببريم، چون همه ما مديون آنها هستيم.

وي گفت: در مقطع حساس تاريخ انقلاب كه كشور ما در معرض تهاجم دشمنان دين و خدا بود اگر اين عزيزان از جان و مال و دنياي خود نمي‌گذشتند و در جبهه‌هاي جنگ حضور پيدا نمي كردند، معلوم نبود عزت و سربلندي امروز نظام به دست مي‌آمد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم قدرداني و تكريم از رزمندگان، ايثارگران، جانبازان و شهدا را وظيفه همگاني دانست و تاكيد كرد: اين عزيزان بايد الگوي جوانان و تابلوي راهنماي عزت و استقلال و كرامت كشور باشند.

حجت‌الاسلام اسكندري آشناكردن نسل جوان با فرهنگ ايثار و شهادت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: نسل جوان نبايد نسبت به شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس بيگانه باشند و در اين زمينه دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي جمعي بايد در معرفي چهره هاي تابناك شهدا كوشا باشند.

وي تاكيد كرد: همان طوري كه نام بسياري از هنرمندان و بازيگران و چهره هاي عرصه ورزش را مي‌دانيم، نام و ياد شهدا را به طريق اولي در ذهن و حافظه داشته باشيم و بدانيم خيل عظيم شهداي والامقام ما از چه ويژگي‌هايي برخوردار بودند كه افتخارات بزرگي نصيب آنها شده است.

به گفته رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم، شهدا در محضر پروردگار جايگاه و آبرو دارند و بايد براي رفع حاجت‌هاي خود به اين عزيزان متوسل شد و حوائج روزمره را از روح بلند و ملكوتي آنان تمنا كرد و رفع حوائج بزرگ و مهم زندگي را با توسل به ارواح اولياء طلب نمود.

شركت در اعتكاف توفيق الهي است

حجت‌الاسلام اسكندري در بخش ديگري از سخنان خود شركت در مراسم روح بخش اعتكاف را توفيق بزرگي براي معتكفان دانست و خطاب به معتكفان گفت: بسياري از مردم تمايل و آرزو داشتند كه در اين برنامه عبادي شركت كنند اما گرفتاري‌هاي روزمره مانع از حضور آنها در اعتكاف شده است، بنابراين شما بايد خداي متعال را شكرگذار باشيد كه توفيق شركت در اين برنامه را به شما عنايت كرده است.

وي ادامه داد: اين توفيق هميشه نصيب انسان نمي‌شود، از اين رو قدر لحظاتي كه معتكف هستيد را بدانيد.

وي به تبيين معني عبادت پرداخت و افزود: اگر بخواهيم خداي عالم را عبادت كنيم بايد با حالت خضوع و خشوع،‌ نگاه قدسي و اعتقاد به اولوهيت و ربوبيت پروردگار،‌ به او تقرب بجوييم.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم در پايان از معتكفان خواست براي پيروزي جبهه حق به ويژه شيعيان كشورهاي اسلامي و خلق حماسه سياسي در انتخابات 24 خرداد دعا كنند.