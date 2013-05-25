نخستین نشست مشاوره گروهی در شهرری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بالای خانواده در اسلام و نقش بنیادی خانواده در نهادینه کردن هنجارهای فرهنگی جوامع افزود: نخستین نشست مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی، به همت فرهنگسرای ولاء و با همکاری مجتمع فرهنگی هنری شیخ کلینی با هدف سبک زندگی ایرانی اسلامی در خانواده برگزارمی شود.

وی بیان داشت: نظر به استقبال مناسب شهروندان از این برنامه در فصول گذشته، این جلسات با بهره گیری از حضور کارشناسان برجسته از جمله دکتر شاهین فرهنگ برگزار می شود.

موسوی در توضیح مباحث این برنامه اضافه کرد: در این جلسات موضوعات مختلفی چون آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی، تربیت صحیح فرزندان، نحوه تعامل با کودکان و نوجوانان و چگونگی مواجهه با مشکلات در خانواده مطرح می شود.

وی عنوان داشت: این کارگاه ها از سالهای گذشته به صورت مستمر برگزار می شود، "راههای ایجاد نشاط در زندگی براساس آموزه های دینی"، "بخشیدن و رها کردن"، "خستگی مداوم و زمینه های افسردگی"، "اثر بازیهای کامپیوتری بر رفتارهای اجتماعی کودکان"، "عادتهای عصبی کودکان" ،"مهارتهای سازنده ارتباطی" و "سبک زندگی ایرانی" عناوین شماری از این سلسله نشست‌هاست که با موضوعات متنوع و مشاوره با بهره گیری از حضور دکترای روانشناسی تربیتی ارائه می شود.

رئیس فرهنگسرای ولاء در شهرری افزود: سلسله نشستهای "مشاوره گروهی" با محوریت مباحث کاربردی راهکارهای حفظ و گسترش فضائل اخلاقی در خانواده و تبیین ویژگیهای خانواده اسلامی با بهره گیری از سیره اهل بیت(ع)، از دیگر برنامه های فرهنگسرای ولاء و مجتع شیخ کلینی است که توسط مشاوران برجسته کشور برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: مباحث این کارگاه ها از حیث تنوع موضوعی به گونه ای انتخاب می شود که هر بار گروه هدف خاصی را مورد خطاب قرار می دهد و می تواند برای والدین، کارشناسان تربیتی، اولیای مدارس، تحکیم روابط همسران ، تعامل صحیح با نوجوانان و... مفید واقع شود.

موسوی اضافه کرد: اولین دوره برگزاری این نشست روز یکشنبه پنجم خردادماه ساعت 15 و 30 دقیقه در سالن حضرت ولی عصر(عج) فرهنگسرای ولاء برگزار می شود.

وی تصریح کرد: همچنین برگزاری مشاوره های گروهی و انفرادی زیر نظر مشاوران سازمان نظام روانشناسی با تعیین وقت قبلی با موضوعات ذکر شده در فرهنگسرای ولاء برقرار است و علاقه مندان برای شرکت در این جلسات گروهی و انفرادی می توانند به فرهنگسرای ولاء واقع در میدان نماز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33749134 تماس بگیرند.