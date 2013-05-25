به گزارش خبرنگار مهر، هيئتي متشكل از مسئولان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان گناوه با هدف انعقاد تفاهم‌نامه در زمینه همكاري دو طرفه، امكان سنجي، نيازسنجي و احداث كارگاه پرورش قارچ در جزيره خارگ حضور یافتند و پس از برگزاری نشست‌های عمومي و تخصصي با مديران شركت پايانه‌هاي نفتي، تفاهمات لازم در این زمینه صورت گرفت.

مدير خدمات عمومي خارگ صبح شنبه در این آئین با تشریح اقدامات صورت گرفته در توسعه کشاورزی و فضای سبز جزیره خارگ، اظهار داشت: با مشاوره و همكاري مراكز آموزش فني و حرفه‌اي بايد به سمت استفاده از انرژي‌هاي نو و اصول جديد كشاورزي برويم.

بهادری گفت: امیدواریم با امكان سنجي که توسط کارشناسان زبده کشاورزی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان گناوه در این جزیره صورت می‌گیرد، برگزاری كارگاه پرورش قارچ در جزيره خارگ عملياتي شود.

تربیت نیروی انسانی ماهر تنها راه بهره‌برداری بهینه از صنایع موجود است

رئيس مركز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان گناوه نیز در این نشست با اشاره به امكانات مركز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان گناوه، تيم‌هاي اجرائي و كارگروه‌هاي مختلف تدريس شهرستان گناوه، اظهار داشت: براي نخستين بار پس از امكان‌سنجي در این مرکز، كشت قارچ انجام شد و خوشبختانه نتیجه مطلوب و مناسبي از آن گرفته شد.

احمد لیراوی گفت: روابط تنگاتنگ صنعت با مراكز آموزشي مي‌تواند زمينه‌ساز هر چه بهتر تربيت کردن نيروي انساني مورد نياز باشد و به کمک صنعت در حوزه‌های مختلف بیاید.

رئيس مركز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان گناوه در پایان گفت: تنها راه بهره‌برداري بهينه از صنايع موجود در منطقه، تربيت نيروي انساني ماهر مورد نیاز صنایع گوناگون است.

ارائه آموزش‌های لازم برای پرورش قارچ

كارشناس ارشد حوزه كشاورزي و اولين توليد كننده قارچ دكمه‌اي شهرستان گناوه كه از كارآفرينان موفق و مدرس دوره‌هاي كشاورزي و كارآفرينی است، اظهار داشت: ارزیابی ما از امكان پرورش قارچ در جزيره نفتي خارگ مثبت است و باید با توجه به مشاوره‌هاي اوليه که بیان کردیم، اقدامات لازم برای احداث و تجهيز كارگاه موجود انجام شود.

عباس حقیقی در ادامه این نشست، آموزش‌های لازم برای آماده‌سازي، بستر سازي و پرورش قارچ دكمه‌اي را به مديران و مهندسين حاضر در نشست ارائه داد و به سوالات مختلف آنها در خصوص پرورش قارچ و ديگر حوزه‌هاي كشاورزي پاسخ گفت.

در ادامه این نشست، موارد مربوط به ارتباط مستمر مركز آموزش فني و حرفه‌اي گناوه و سازمان پايانه‌هاي نفتی خارگ بيشتر مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که مديران، مسئولان و كارشناسان پايانه‌هاي نفتي خارگ از مركز آموزش فني و حرفه‌اي گناوه بازديد کنند.

همچنین مقرر شد که نشست بعدی با حضور مدير عامل پايانه‌های نفتي خارگ برای توسعه هر چه بيشتر آموزش‌های فني و حرفه‌ای به‌ویژه در حوزه كشاورزی برگزار شود.

در اين نشست، رئيس اداره فضاي سبز شرکت پایانه‌های نفتی خارگ، كارشناسان كشاورزي، خاك‌شناسي، تاسيسات، گياه‌شناسي و همچنين برخي از مديران سابق این شرکت حضور داشتند.