نبود محتوای بومی ضعف بزرگ توسعه فناوری اطلاعات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، به طور قطع تا زمانی که به نقطه مطلوب در زیرساخت های ارتباطی نرسیده ایم نمی توانیم به گسترش و توسعه اهداف و چشم اندازها در فناوری اطلاعات امیدوار باشیم اما آنچه مشخص است مشکل امروز کشور در این بخش بیشتر از آنکه به توسعه زیرساخت های ارتباطی مرتبط باشد به عدم وجود محتوا بخصوص محتوای بومی مربوط می شود.

وجود برخی کاستی ها و نواقص بر سر راه ارتقاء وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تکمیل حلقه های اتصال بخشهای خصوصی و دولتی فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین راهکار حل مشکلات فعلی کشور در این زمینه است.

فناوری اطلاعات از جنبش نرم افزاری منفک نیست

مهدی یوسف زاده یک از محققان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش فناوری اطلاعات در جنبش نرم افزاری کشور گفت: هرچند مبحث مربوط به جنبش نرم افزاری جدای از بحث نرم افزار در حوزه فناوری اطلاعات است، اما فناوری اطلاعات نیز تعریفی نزدیک به این مقوله داشته و منفک از این مقوله نیست، همانگونه که شعار جنبش نرم افزاری اشاره به تولید علم و ارتقاء دانش در همه حوزه ها دارد، فناوری اطلاعات هم علمی است که با قرار گرفتن در کنار سایر علوم و حوزه ها به ارتقا و پیشرفت آنها کمک می کند پس به طور قطع می تواند کمک شایانی به تحقق این آرمان و شعار ملی نماید.

این محقق ادامه داد: در گذشته تلاش هایی برای ایجاد یاس و نا امیدی و ایجاد این باور که "ما نمی توانیم" از سوی بیگانگان صورت گرفته بود و مطرح شدن بحث جنبش نرم افزاری از رهبر معظم انقلاب برای تحول عمومی و خیزش نخبگان برای تولید علم و محتوا و ارتقاء دانش صورت پذیرفت.

یوسف زاده تاکید کرد: هدف جنبش نرم افزاری برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت نخبگان کشور برای تولید دانش و محتوای بومی و ارتقاء جایگاه کشور از نقطه نظر علمی بود و در سال های گذشته نیز تلاش های بسیاری برای تحقق این آرمان صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات نیز در این میان نقش محرک و پیشران داشته است، گفت: فناوری اطلاعات در واقع استفاده از سیستم ها و تکنولوژی هایی برای تولید، مدیریت، به اشتراک گذاری، ارتقاء و انتشار اطلاعات یا همان دانش است و در همه حوزه ها هم نقش اساسی را دارا است.

محقق حوزه فناوری اطلاعات اظهار داشت: حوزه هایی که ماهیت علمی داشته و بحث مدیریت و تولید دانش در آن مطرح باشد از مبحث فناوری اطلاعات قابل تفکیک نیست و حوزه هایی که با این مقوله نزدیکی بیشتری داشته اند شتاب بیشتری در توسعه، پیشرفت و ارتقاء را تجربه کرده اند.

توسعه اهداف و چشم اندازهای فناوری در گرو زیر ساخت مطلوب

یوسف زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت و نقش زیرساخت های ارتباطی در توسعه فناوری اطلاعات گفت: به طور قطع تا زمانی که به نقطه مطلوب در زیرساخت های ارتباطی نرسیده ایم نمی توانیم به گسترش و توسعه اهداف و چشم اندازها در فناوری اطلاعات امیدوار باشیم اما آنچه مشخص است مشکل امروز کشور در این بخش بیشتر از آنکه به توسعه زیرساخت های ارتباطی مرتبط باشد به عدم وجود محتوا بخصوص محتوای بومی مربوط می شود.

وی تاکید کرد: این مشکل را نمی توان در مدت زمان کوتاه و بدون برنامه ریزی درست و منطقی حل کرد.

یوسف زاده افزود: هرچند توسعه زیرساخت های ارتباطی از وظایف مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما در مورد تولید محتوا این موضوع باید با مشارکت همه سازمان ها و بخش های مختلف دولتی و خصوصی مرتبط با این موضوع است.

این محقق ادامه داد: تولید محتوای بومی امروز باید به عنوان یکی از مهمترین اولویت های بهبود شاخص های توسعه و پیشرفت در کشور مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد.

بخش های امنیتی کشور نیازمند مدیریت بومی است

وی اظهار داشت: امروز برای بخش های امنیتی نیازمند تولید و مدیریت بومی هستیم و بیشتر مباحث امنیتی از قبیل امنیت فناوری اطلاعات نمی تواند صرفاً وارداتی و غیر بومی باشند و اگر به این بخش ها توجه ویژه نشود در آینده با مشکلات متعددی روبرو خواهیم بود.

یوسف زاده با بیان اینکه گذر به فضای جدید سایبری که مهمترین آن تحقق دولت الکترونیک است نیازمند زیرساختهای مهم ارتباطی و فناوری اطلاعات است گفت: راه اندازی شبکه اتصال پرسرعت داخلی و بهره برداری از دیتا سنتر ملی از نخستین گام های اجرایی در این زمینه به شمار می رود.

وی افزود: در گذشته نیز میزبانی اطلاعات دستگاه های دولتی در خارج از کشور انجام می شد که از نظر سیاسی و امنیتی مشکلاتی برای سازمان ها ایجاد می کرد و در موارد بسیاری به بهانه تحریم دسترسی به اطلاعات به کلی قطع می شد یا نشانه هایی از خراب کاری در داده ها مشاهده می شد اما مدیریت و میزبانی بومی این اطلاعات می تواند راهگشای حل این مشکلات باشد.

تکنولوژی G4 به زودی وارد کشور می شود

محقق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین در پاسخ به سوالی درباره ورود فناوری های G3 و G4 به حوزه های مخابراتی کشور گفت: هم اکنون یکی از اپراتورهای کشور اقدام به استفاده از نسل G3 در شبکه ارتباطی خود کرده است و به زودی نیز دو اپراتور دیگر در حوزه های G3 و G4 ورود می کنند که البته مطالعات فنی و اجرایی آن توسط این اپراتورها آغاز شده اما این موضوع نیازمند اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است و به زودی در کشور شاهد ورود تکنولوژی G4 نیز خواهیم بود.

وی افزود: البته تامین زیرساخت های مطلوب ارتباطی صرفاً وابسته به این دو موضوع نیست و تامین مطلوب ارتباطات قابل قبول از مجاری دیگری نیز صورت می پذیرد و ما امیدواریم با صدور مجوز فعالیت اپراتور چهارم به عنوان مجری اجرای شبکه پرسرعت کشور از طریق بستر فیبر نوری از سال آینده شاهد بهره برداری از ظرفیت حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه حتی در منازل برای کاربران خانگی باشیم که این موضوع تحولی قابل قبول در ارتقاء شبکه ارتباطی فعلی کشور است.

یوسف زاده در خصوص دلیل وجود محدودیت سرعت برای کاربران خانگی گفت: لازمه استفاده از تکنولوژی های نوین همانند همه حوزه ها فراهم آوردن بستر امن و به دور از مخاطرات امنیتی برای کاربران و شبکه کشور است که در سال های گذشته کمتر به این موضوع پرداخته شده اما امیدواریم با اجرای برنامه های جدید این مشکل نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ابتدای راه هستیم، وضعیت فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بخصوص در بخش مدیریت و برنامه ریزی آن نیازمند بازنگری است و اگر قرار باشد از حرکت سریع و لحظه ای رشد این صنعت عقب نمانیم ناچاریم مدیریت به روز و خلاقانه ای برای تدوین برنامه های آتی داشته باشیم.

کاربران محدودیتی در شبکه ملی اطلاعات نخواهند داشت

یوسف زاده در خصوص شبهات موجود بر سر راه شبکه ملی اطلاعات و نوع ارتباط آن با اینترنت گفت: استراتژی این شبکه بر افزایش سرعت در ارتباطات داخلی استوار بوده و دسترسی به اینترنت نیز به همان شکل قبلی ادامه خواهد داشت و این بدان معناست که کابران برای استفاده از سرورهای داخلی نظیر صدا و سیما و ... سرعت بالاتری را تجربه خواهند کرد و برای اتصال به سرورهای خارج از کشور با سرعت معمول اتصال به اینترنت متصل خواهند شد و هیچگونه محدودیتی توسط این شبکه به کاربران تحمیل نخواهد شد و از طرفی بکارگیری این شبکه با پایین آوردن هزینه ها و جلوگیری از خروج ترافیک غیر ضروری بر کیفیت دسترسی کاربران داخلی به شبکه جهانی اینترنت نیز خواهد افزود.

وی گفت: هرچند روند رشد و توسعه و بخصوص نوآوری در این تکنولوژی در سال های اخیر کند و با مشکل در کشور صورت پذیرفته اما آینده توسعه و پیشرفت این مقوله بخصوص در حوزه های بومی را روشن و قابل قبول پیش بینی می کنم و امیدوارم بتوانیم در چشم انداز افق ۱۴۰۴ ایران اسلامی مطابق یک برنامه ریزی منسجم و حساب شده حرف اول این حوزه در منطقه باشیم.