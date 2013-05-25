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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

حجت الاسلام حاج صادقی:

انتخابات ميدان جنگ بين ما و استكبار است

انتخابات ميدان جنگ بين ما و استكبار است

قم - خبرگزاری مهر: جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با بیان اینکه بزرگترين تكليف امروز ما مقاومت در برابر دشمن است، انتخابات را ميدان جنگ بين ما و استكبار عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاج صادقي عصر جمعه در مراسم بزرگداشت شهداي فتح خرمشهر که همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر با حضور خانواده‌هاي معظم شهدا و خادمان به خاندان شهدا و جمعي از نيروهاي نظامي در جوار مزار شهداي سوم خرداد قم برگزار شد، گفت: شهدا جان دادند تا انقلابي كه احيا كننده اسلام ناب است و زمينه ساز نعمت ظهور بماند، ‌امروز ما نيز بايد به تكليف عمل كنيم و بزرگترين تكليف امروز مقاومت در برابر دشمن، تحت فرمان ولايت فقيه است.

وی افزود: آفرين بر شهدا كه پيرو مكتب حسين (ع) بودند و وقتي مي گفتند چرا به جبهه آمديد مي گفتند جان مي‌دهيم تا دين خدا زنده بماند. شكر نعمت دين پيروي از دين است، شكر نعمت ولايت پيروي از ولايت و شكر نعمت نظام ولايي تلاش براي حفظ آن تا پاي جان است.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: اين مسيري بود كه شهدا طي كردند ملتي كه آن زمان براي حفظ نظام ولايي جان داد امروز براي نان اين نظام را از دست نخواهد داد و دشمن بداند با تحريم ها راه بجايي نمي‌برد.  

وي اضافه كرد: شهادت نعمت بزرگي است كه نصيب شهدا شد و  خانواده شهدا هم به واسطه بصيرتي كه از شهدا دارند در تاريكي فتنه ها هيچ گاه نلغزيده و تهاجمات بر آنان تاثير نگذاشته است و همواره استوار پاي اين انقلاب اسلامي ايستاده اند.

حجت الاسلام حاج صادقی اظهارداشت: كجاي دنيا را سراغ داريد كه نظامي ولايي برپا شود و طاغوت 35 سال نتواند مسلط شود اين به واسطه حضور مردمي آگاه است كه پشتيبان ولايت هستند و همواره در طول چهار دهه در برابر استكبار ايستاده‌اند.

وی ادامه داد: ولايت عالي ترين نعمت معنوي است، ولايت مغز دين است. عامل كمال دين و خدا اسلام را امضاء نمي‌كرد مگر با ولايت و اين اسلامي است كه ما را به مقصد مي رساند.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: دشمن فهميده كه فقط  انقلاب را مردم مي توانند نابود كنند،‌ لذا از راه تحريم وارد مي شود و مي خواهد در  انتخابات آتي تاثير اين تحريم ها را نشان دهد و ميزان موفقيت خود را بسنجد.

حجت الاسلام حاج صادقي افزود: مقام معظم رهبري فرمودند هدف دشمن از تحريم سه چيز است حسته كردن مردم ،‌تحريك مردم براي مقابله با نظام و تغيير مسوولان مي باشد، درود بر ملتي كه پشت رهبر ايستاده و ذره اي از قانون تخطي نمي كند و نمي‌گذارد كه خون شهدا هدر رود و در تمامي چهار دهه با حضور به موقع و آگاهانه دشمن را ذليل كرده است.

وي تاكيدكرد: ملت خود را نشان داده است و امروز نظام به تثبيت رسيده و لذا دهه چهارم دهه پيشرفت و عدالت از سوي رهبر انقلاب نامگذاري شده است.  

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادامه داد: در اين نظام امام و امت در پيوند مستحكم هستند زمان امام علي (ع) رهبر را مجبور به پذيرش حكميت كردند اما در نظام ما ملت با امام هستند و  كسي كه در مقابل اين انقلاب قرار گيرد محكوم به حذف خواهد شد. اين انقلاب به خدا و امت تعلق دارد، انتخابات ميدان جنگ بين ما و استكبار است و اين ملت ثابت كرده كه انتخابات آينده صحنه پيروزي ملت با حضور حداكثري و آگاهانه است.

وي افزود: امريكا تلاش مي‌كند تا حضور 70 درصدي را به حضور 40 درصدي تبديل كند و  خروجي اين انتخابات را كسي قراردهد كه خطرش براي غرب كمتر است، اين انتخابات بايد تبديل به حماسه شود حماسه حضور گسترده ملت در انتخابات و انتخاب كسي كه در مقابل دشمن مقاوم، ‌در مقابل مردم خادم در مقابل اسلام تعبد در مقابل ولايت اطاعت و در مسئوليت توانمند باشد.

حجت الاسلام حاج صادقی افزود: ملت ما شهادت را پذيرفت اما ذلت را نپذيرفت و امروز نيز در مقابله با استكبار باري ديگر از انقلاب و نظام اسلامي دفاع مي‌كنيم. انقلابي كه زمينه ساز ظهور است و مقدمات ظهور با طاغوت ستيزي و استكبار ستيزي محقق مي‌‌شود.

خانواده‌هاي شهدا به ويژه شهداي سوم خرداد در این مراسم ضمن گلباران و غبارروبي مزار شهدا با آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق نمودند.

اين مراسم كه از سوي بنيادشهيد وامور ايثارگران و با همكاري هيئت دعاي سمات خانواده شهدا برگزار شد با قرائت دعاي سمات به پايان رسيد.

کد مطلب 2062301

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