انتخابات ميدان جنگ بين ما و استكبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاج صادقي عصر جمعه در مراسم بزرگداشت شهداي فتح خرمشهر که همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر با حضور خانواده‌هاي معظم شهدا و خادمان به خاندان شهدا و جمعي از نيروهاي نظامي در جوار مزار شهداي سوم خرداد قم برگزار شد، گفت: شهدا جان دادند تا انقلابي كه احيا كننده اسلام ناب است و زمينه ساز نعمت ظهور بماند، ‌امروز ما نيز بايد به تكليف عمل كنيم و بزرگترين تكليف امروز مقاومت در برابر دشمن، تحت فرمان ولايت فقيه است.

وی افزود: آفرين بر شهدا كه پيرو مكتب حسين (ع) بودند و وقتي مي گفتند چرا به جبهه آمديد مي گفتند جان مي‌دهيم تا دين خدا زنده بماند. شكر نعمت دين پيروي از دين است، شكر نعمت ولايت پيروي از ولايت و شكر نعمت نظام ولايي تلاش براي حفظ آن تا پاي جان است.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: اين مسيري بود كه شهدا طي كردند ملتي كه آن زمان براي حفظ نظام ولايي جان داد امروز براي نان اين نظام را از دست نخواهد داد و دشمن بداند با تحريم ها راه بجايي نمي‌برد.

وي اضافه كرد: شهادت نعمت بزرگي است كه نصيب شهدا شد و خانواده شهدا هم به واسطه بصيرتي كه از شهدا دارند در تاريكي فتنه ها هيچ گاه نلغزيده و تهاجمات بر آنان تاثير نگذاشته است و همواره استوار پاي اين انقلاب اسلامي ايستاده اند.

حجت الاسلام حاج صادقی اظهارداشت: كجاي دنيا را سراغ داريد كه نظامي ولايي برپا شود و طاغوت 35 سال نتواند مسلط شود اين به واسطه حضور مردمي آگاه است كه پشتيبان ولايت هستند و همواره در طول چهار دهه در برابر استكبار ايستاده‌اند.

وی ادامه داد: ولايت عالي ترين نعمت معنوي است، ولايت مغز دين است. عامل كمال دين و خدا اسلام را امضاء نمي‌كرد مگر با ولايت و اين اسلامي است كه ما را به مقصد مي رساند.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: دشمن فهميده كه فقط انقلاب را مردم مي توانند نابود كنند،‌ لذا از راه تحريم وارد مي شود و مي خواهد در انتخابات آتي تاثير اين تحريم ها را نشان دهد و ميزان موفقيت خود را بسنجد.

حجت الاسلام حاج صادقي افزود: مقام معظم رهبري فرمودند هدف دشمن از تحريم سه چيز است حسته كردن مردم ،‌تحريك مردم براي مقابله با نظام و تغيير مسوولان مي باشد، درود بر ملتي كه پشت رهبر ايستاده و ذره اي از قانون تخطي نمي كند و نمي‌گذارد كه خون شهدا هدر رود و در تمامي چهار دهه با حضور به موقع و آگاهانه دشمن را ذليل كرده است.

وي تاكيدكرد: ملت خود را نشان داده است و امروز نظام به تثبيت رسيده و لذا دهه چهارم دهه پيشرفت و عدالت از سوي رهبر انقلاب نامگذاري شده است.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادامه داد: در اين نظام امام و امت در پيوند مستحكم هستند زمان امام علي (ع) رهبر را مجبور به پذيرش حكميت كردند اما در نظام ما ملت با امام هستند و كسي كه در مقابل اين انقلاب قرار گيرد محكوم به حذف خواهد شد. اين انقلاب به خدا و امت تعلق دارد، انتخابات ميدان جنگ بين ما و استكبار است و اين ملت ثابت كرده كه انتخابات آينده صحنه پيروزي ملت با حضور حداكثري و آگاهانه است.

وي افزود: امريكا تلاش مي‌كند تا حضور 70 درصدي را به حضور 40 درصدي تبديل كند و خروجي اين انتخابات را كسي قراردهد كه خطرش براي غرب كمتر است، اين انتخابات بايد تبديل به حماسه شود حماسه حضور گسترده ملت در انتخابات و انتخاب كسي كه در مقابل دشمن مقاوم، ‌در مقابل مردم خادم در مقابل اسلام تعبد در مقابل ولايت اطاعت و در مسئوليت توانمند باشد.

حجت الاسلام حاج صادقی افزود: ملت ما شهادت را پذيرفت اما ذلت را نپذيرفت و امروز نيز در مقابله با استكبار باري ديگر از انقلاب و نظام اسلامي دفاع مي‌كنيم. انقلابي كه زمينه ساز ظهور است و مقدمات ظهور با طاغوت ستيزي و استكبار ستيزي محقق مي‌‌شود.

خانواده‌هاي شهدا به ويژه شهداي سوم خرداد در این مراسم ضمن گلباران و غبارروبي مزار شهدا با آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق نمودند.

اين مراسم كه از سوي بنيادشهيد وامور ايثارگران و با همكاري هيئت دعاي سمات خانواده شهدا برگزار شد با قرائت دعاي سمات به پايان رسيد.