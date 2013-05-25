توجه به صادرات مهمترین رویکرد اتاق زنجان در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسن جمیلی در دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق زنجان با حضور مدیران واحدهای منتخب صنعتی استان با دستور کار شورای گسترش صنایع استان در محل شرکت نخ تایر برگزار شد هدف از برگزاری چنین جلساتی را ارتقاء جایگاه استان در تمامی زمینه های صنعتی بازرگانی و صادراتی عنوان کرد و از مدیران واحدها خواست نقطه نظرات و ایده های خود را جهت نیل به این مقصود به اتاق ارائه کنند.

وی اقدامات پژوهشی انجام شده در اتاق زنجان را در سال گذشته مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: تلاشهای خوبی در سال گذشته در اتاق انجام شده تا علاوه بر شناسائی مشکلات موجود راهکارهای مناسب نیز جهت حل این موانع ارائه شود تا شاهد رشد و بالندگی اقتصاد کشور در آینده نزدیک باشیم.

رئیس اتاق زنجان ضمن تقدیر از فعالیتهای کمیته پیگیری مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی که دبیرخانه آن در اتاق زنجان مستقر است از واحدها خواست در صورتی که با مشکلات مواجه هستند این مسائل را در این کمیته طرح تا با حضور دستگاههای اجرائی مرتبط این مسائل حل و فصل شود.

وی با اشاره به اهمیت مبحث آموزش در ارتقاء سطح دانش تجار، بازرگانان و صنعتگران اظهار داشت: اتاق زنجان با رویکرد آموزشی در سال جدید در نظر دارد دوره های آموزشی مربتط با مدیران، کارشناسان و ... برگزار کنند.

این مسئول به تلاشهای اتاق زنجان برای تاسیس دانشکده تجارت اشاره کرد و تصریح کرد: علی رغم تمامی پیگیریهای لازم امکان ایجاد این دانشکده محقق نگردیده اما سعی خواهیم کرد شعبه ای از دانشکده جامع علمی کاربردی را در جهت ارائه دوره های کارشناسی برای صنعتگران فراهم کنیم .

جمیلی به مصوبه اسفندماه هیئت نمایندگان اشاره کرد و افزود: مصوبه تاسیس شرکت توسعه عمران در اسفند ماه به تصویب هیئت نمایندگان اتاق رسید که این شرکت در حال حاضر مراحل ثبت خود را طی می نماید وی از حاضرین در این نشست خواست در صورت تمایل در احداث این شرکت که مورد حمایت نمایندگان محترم مجلس و استاندار پرتلاش زنجان نیز واقع شده شرکت کنند.

وی در ادامه از تلاش برای ایجاد دفتر مبادلات ارزی در استان زنجان خبر داد و گفت: با همکاری اتاق زنجان و بانک صادرات امیدواریم این دفتر در آینده نزدیک راه اندازی شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، توجه به صادرات را از اهم رویکردهای این اتاق دانست و تاکید کرد: توجه به گسترش خدمات تجاری و بازرگانی بدلیل بروز سریع تر آثار توسعه ای و نتایج آن در قیاس با سرمایه گذاری های تولیدی از موضوعات اولویت دار در استان و اتاق محسوب می شود.

جمیلی از کلیه صنعتگران خواست نقطه نظرات و انتظارات خود را درخصوص نحوه پذیرش و اعزامهئیتهای تجاری به اتاق انعکاس نماید.

يكي از مشكلات اساسي جوامع قاچاق مواد مخدر است

رئيس پليس مواد مخدر استان زنجان گفت: امروزر يكي از مشكلات اساسي جوامع قاچاق مواد مخدر است.

سرهنگ " مختار شير محمدي " ، با اشاره به دستگيري 6 خرده فروش مواد مخدر اظهار داشت : يکي از معضلات و مشکلات اساسي و اجتماعي در جوامع قاچاق موادمخدر ، توزيع و مصرف آن است .

وي، تصريح كرد : بي گمان اين پديده آفتي براي جامعه و خانواده ها بوده و اثرات منفي و زيانباري بر جاي مي گذارد.

رئیس پلیس مواد مخدر استان زنجان تاكيد كرد : در راستاي تدابير و تاكيد فرمانده انتظامي استان مبني بر پاكسازي مناطق آلوده از حيث مواد مخدر و معتادان پرخطر اين طرح در سطح استان اجرا شد.

سرهنگ شیر محمدی، هدف از اجراي اين طرح را برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان پرخطر اعلام كرد و افزود: با اجراي اين طرح6 خرده فروش مواد مخدر و هفت معتاد پر خطر دستگير شدند.

وی افزود: از اين متهمان مقداري انواع مختلف مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال مواد كشف كه اقدامات قانوني صورت گرفته است.