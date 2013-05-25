حماسه سیاسی با حضور گسترده مردم پای صندوق های رای محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رستم پور ظهر امروز شنبه در همایش تجلیل از حامیان ایتام و خیران شهرستان رودسر شرکت در انتخابات پیشرو را آزمونی بزرگ برای ملت ایران قلمداد کرد و افزود: گسترش مشارکت و حضور حداکثری مردم از مهمترین کلید واژه های حماسه سیاسی هستند.

وی همچنین اظهارداشت: در ایجاد یک حماسه سیاسی و ملی مشارکت حداکثری و گسترده مردم بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیته امداد رودسر گفت: با حضور گسترده و با صلابت مردم در انتخابات 24 خرداد ماه خط بطلانی بر یاوه گویی دشمنان کشیده می شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه توانمندسازی مددجویان بی بضاعت و کم بضاعت نقش مهمی در تحقق حماسه اقتصادی دارد، افزود: کمیته امداد تاکنون خدمات مطلوبی به جامعه هدف ارائه و در این زمینه توفیقات مهمی به دست آورده است.

رستم پور تصریح کرد: فعالیت در نهاد مقدس کمیته امداد یک افتخار بزرگ برای هر فردی به حساب می آید زیرا که خدمت به محرومان افضل عبادت هاست.

وی یادآورشد: این نهاد همانند سال های گذشته در کمک و توانمند سازی اقشار مستضعف نقش آفرین است چرا که با ایجاد روحیه خودباوری در افراد محروم می توان آنان را نسبت به کسب درآمد و خلق حماسه ای اقتصادی ترغیب کرد.