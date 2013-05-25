آزادسازی خرمشهر نقطه عطف دوران دفاع مقدس/ با تهدیدات دشمن در راستای عدم تحقق شعار سال مقابله مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان کردستان با اشاره به فرمایش تاریخی امام خمینی (ره) که فرمودند: "خرمشهر را خدا آزاد کرد"، اظهار داشت: وقتی رژیم عراق با تشویق دولت های دشمن انقلاب به مرزهای ما حمله كرد، هدف گیری دقیقی كرده بود و خرمشهر به عنوان قدم اول بسیار موثر از این هدفگیری بود.

وی با تاکید بر ایمان عمیق رزمندگان اسلام افزود: راهبردهای ما در هشت سال جنگ تحمیلی مشخص است، ما متکی به نیروهای خود بودیم و از هیچ نیرو و مستشار خارجی استفاده نکردیم، امکانات و جنگ افزارهای نظامی ما در مقابل عراق بسیار کم بود اما نیروی ایمان مردم انقلابی ایران بر آنها چیره و پیروز شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به دستاوردهای عظیم حماسه آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: آزادسازی خرمشهر در طول تاریخ به عنوان نمایش قدرت ایمان، اراده و روحیه شهادت طلبی و ایثار و همچنین ولایت پذیری رزمندگان ایران اسلامی ثبت و ماندگار می شود.

رجبی به عوامل آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و یادآور شد: رهبری داهیانه امام خمینی (ره)، رویه وحدت نیروهای مسلح، روحیه شهادت طلبی رزمندگان، رابردهای تاکتیکی و سیاسی و خلاقیت کم نظیر و ابتکار عمل نیروهای مسلح از مهمترین این عوامل بود.

وی بیان کرد: نهایت استفاده از نیروهای داوطلب و علاقمند مردمی در قالب بسیج و نهایت استفاده از اصل توافق از دیگر عوامل آزادسازی خرمشهر بود که پس از آن شکست سنگینی به دشمن تحمیل شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اشاره کرد و گفت: قرارگاه استانی شهید شهرام فر و سپاه بیت المقدس کردستان در راستای تحقق این مهم در برابر هرگونه تهدید دشمن مقابله می کند.

رجبی افزود: در حوزه تهدیدات سخت، سپاه با برنامه ریزی گسترده با توجه به عمق بخشی خارجی، اشرافیت اطلاعاتی و هوشمندی آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی را دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه تهدیدات نیمه سخت نیز با هماهنگی مثال زدنی نیروهای امنیتی، سپاه و مرزبانی دشمن نمی تواند کوچکترین تعرضی به خاک کشور داشته باشد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: در حوزه تهدیدات نرم نیز برنامه های مدونی تدوین شده که در راستای بالا بردن مشارکت حداکثری مردم برای حفظ امنیت به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستیم.

رجبی یادآور شد: در بحث انتخابات نیز سپاه بدون هیچ گونه دخالتی تنها در راستای برقراری امنیت و آرامش در جامعه وارد عمل می شود.