دلایل پایین بودن رشد دانشگاههای غیرانتفاعی در استان خوزستان

دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاهی به جمعیت دانشجویی استان و برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس برنامه ‌پنجم توسعه، 40 درصد از جوانان 18 تا 25 ساله بايد آموزش عالي را فرا بگيرند.

وی ادامه داد: با توجه به روند كاهشي جمعيت پيش‌بيني مي‌شود تعداد دانشجويان خوزستان در سال 94 ( سال آخر برنامه پنجم ) به 270 هزار نفر برسد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اين در حالي است كه اكنون نزديك به 230 هزار دانشجو در اين استان مشغول به تحصيل هستند كه يك موفقيت محسوب مي‌شود و اگر با اين آهنگ به جلو حركت كنيم آنچه در برنامه پنجم براي خوزستان پيش بيني شده، محقق خواهد شد.

وی افزود: عمده دانشجويان خوزستان در دانشگاه‌هاي آزاد و پیام نور مشغول به تحصيل هستند، مراكز آموزش عالي ديگر همچون دانشگاه‌هاي علمي‌كاربردي رشد متناسبي داشته‌اند اما گسترش دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي در استان متناسب با كشور نبوده‌است كه علت آن پايين بودن تعداد متقاضيان راه اندازی اين گونه دانشگاه ها در سطح استان است.