به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دلاور، صبح شنبه در جلسه مسئولان ستادهای تبلیغاتی روحانی در خراسان‌رضوی اظهار کرد: رئيس جمهور آينده بايد دیدگاه تخصص‌گرایانه داشته باشد و اين وي‍ژگي در حسن روحاني به عنوان يك كانديداي اصلح وجود دارد.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان‌رضوی افزود: با توجه به شرايط فعلي كشور روحاني مي تواند مطالبات مردمي را در ايران و جهان پاسخگو باشد و در اداره كشور اقدامات موثري را انجام دهد.

دلاور بيان كرد: ستاد روحاني با هرگونه تخلفي مخالف بوده و در حال حاضر 24 ستاد مرکزی در خراسان‌رضوی فعال است.

وي تاكيد كرد: روحانی به پايتخت معنوي و انجام فعاليت هاي فرهنگي در اين شهر توجه دارد و به زودي به اين شهر سفر خواهد كرد.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان‌رضوی با اشاره به رد صلاحيت هاشمي و حضور حسن روحاني، بيان كرد: قرار بود با حضور هاشمی، روحانی کناره‌گیری کند اما به دليل رد صلاحیت هاشمی روحاني ستادهای انتخاباتی خود را در سراسر استان فعال كرده است.

دلاور تصريح كرد: روحانی فردی اصلح، مدیر و مدبر است و در اين راستا تعقل‌گرایی نيز یکی از شاخصه‌های ضروري و مهم او است.

وي سپس با بيان اينكه عقل‌گرایی از شاخصه‌های مهم رئیس جمهور آینده است، افزود: حضور حداکثری آحاد جامعه در صحنه انتخابات به منظور تحقق حماسه سياسي است.