پنج کیلوگرم شیشه از یک دستگاه خودروی پیکان در شهرستان بانه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش های مردمی مامورین امنیتی شهرستان بانه با اطلاع از جاسازی مواد مخدر در یک دستگاه سواری پیکان که از مسیر سردشت به بانه در حال حرکت بوده با استقرار در دو راهی گویزله، پس از روئیت ماشین مورد نظر که قصد عبور از دو راهی مورد نظر برای ورود به شهرستان بانه را داشته خودروی مورد نظر را متوقف می کنند.

پس از انجام بازرسی های به عمل آمده، نیروهای امنیتی شهرستان بانه موفق به کشف و ضبط پنج بسته مواد مخدر صنعتی "کریستال شیشه " به وزن پنج کیلوگرم می شوند که طی تنظیم صورتجلسه ای متهمان به همراه خودرو، تحویل مقامات قضایی شدند.

نمایشگاه فرهنگ رضوی همزمان با سراسر کشور در کردستان برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کردستان گفت: نمایشگاه فرهنگ رضوی از یکم تا دهم تیر همزمان با سراسر کشور در استان کردستان برگزار می شود.

قباد میمنت آبادی اظهار داشت: نمایشگاهی با عنوان فرهنگ رضوی به مناسبت میلاد امام رضا (ع) از یکم تا دهم تیرماه همزمان با سراسر کشور در استان کردستان برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف احیاء فرهنگ ارادت مردم کردستان به اهل بیت خصوصا امام رضا (ع) برای دومین سال متوالی در استان کردستان نیز دایر می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد کردستان ادامه داد: همچنین سال گذشته نمایشگاه فرهنگ رضوی در 10 استان برگزار شد ولی امسال در کل استان ها این نمایشگاه برگزار می شود که استان کردستان نیز برای دومین بار این چنین نمایشگاهی را دایر خواهد کرد.

میمنت آبادی یادآور شد: یکم تیرماه در مزار یادمان شهدای گمنام بنیاد حفظ آثار ارزش های دفاع مقدس در کنار مزار شهدا، یادمان شهدا و میثاق نامه در این محل نصب می شود.

تبلیغات زود هنگام نشانه قانون شكنی است

فرماندار شهرستان سقز گفت: تبلیغات زود هنگام کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نشانه قانون شكنی است.

نادر فخری به انتخابات 24 خرداد و تشریح فرایند برگزای آن اشاره کرد و افزود: سازماندهی بری اجرای پرشور و باشكوه انتخابات در شهرستان مهیا شده و در این راستا از تمام ادارات، ‌نهادها و ارگان ها كه برای ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز همكار و كمك كار بوده اند، سپاسگزاریم.

وی با اعلام اینكه تا 12 خرداد كار رسیدگی به صلاحیت داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستا نهایی می شود، اظهار داشت: انتظار می رود كه تائید شدگان نهایی، تبلیغات را در موعد مقرر و زمان قانونی شروع كنند زیرا تبلیغات زود هنگام نشانه قانون شكنی و قانون گریزی است و كاندیدای اصلح دست به این كار نخواهد زد و امید است شاهد وقوع تخلف انتخاباتی نباشیم.

فرماندار سقز رعایت اخلاق انتخاباتی و اسلامی،‌ دوری کردن از تهمت و افترا به كاندیداها از سوی طرفداران هر كدام، ‌پرهیز از قول و وعده دروغ، ‌پرهیز از قول های خارج از توان شورا را از جمله مواردی برشمرد كه كاندیداها در حین برگزاری انتخابات به آن توجه ویژه داشته باشند.

فخری بیان کرد: تلاش برای توسعه شهرستان كار جمعی و تیمی است و باید همه برای توسعه همه جانبه سقز تلاش کنند.