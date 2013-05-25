حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاندیداها باید خط مشی خود را به سوی به دست آوردن دل های مردم سوق دهند و کسی که بتواند محبوبیت در میان مردم کسب کند، پیروز این عرصه خواهد بود.

وی ادامه داد: کاندیداها با حفظ اخلاق و امانت داری و پرهیز از اصراف سعی در به دست آوردن دل های مردم داشته باشند که این پایدار تر از احراز شدن یا نشدن صلاحیت‌ها و رای آوردن و یا نیاوردن است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه دو نوع حکومت در دنیا وجود دارد، عنوان کرد: یکی حکومت بر بدن‌ها و اجساد و دیگری حکومت بر دل‌ها است که پیامبران و امامان(ع) و امام خمینی(ره) و ولی فقیه بر اساس حکومت بر دلها عمل می‌کردند.

وی بیان کرد: امام علی(ع) در عین حال که از خلافت ممنوع شدند، صبر و بردباری پیشه کردند و پس از گذشت سال ها با اصرار مردم خلافت را به دست گرفتند و به گونه‌ای در آن زمان حکومت کردند که هنوز هم عادل ترین فرد را همگان امام علی‌(ع) می‌دانند.

حجت الاسلام غرویان خطاب به کاندیدهایی که صلاحیتشان احراز نشد، عنوان کرد: این به معنای عدم داشتن صلاحیت نبوده و هر کدام از آن‌ها می‌توانند در جایگاه‌های دیگر منشأ خیر بوده و از این ناملایمات با صبوری عبور کنند.

وی تصریح کرد: قانون مداری یکی از بزرگ ترین درس‌هایی است که امام علی(ع) به همگان می‌دهد و در نامه‌ای که ایشان برای مالک اشتر می نویسند، ملاک حکومت را رعایت قانون عنوان می کنند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: امیدواریم با بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری به سولات و توقعات به وجود آمده برخی پاسخ داده شود و شاهد حضور پرشور و همراه با انگیزه مردم در انتخابات ریاست جمهوری بوده تا آن حماسه سیاسی مورد نظر نیز محقق شود.

تمکین همگان به قانون واجب شرعی است

این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه برخی کاندیدا در رابطه با عدم احراز صلاحیتشان با نوشتن نامه به ولی فقیه اعتراض کرده اند، ابراز داشت: مقام معظم هبری قطعا در سخنرانی خود پاسخگوی افکارعمومی خواهد بود و با شفاف سازی نظر نهایی را می دهند که در این صورت بر همگان واجب شرعی است که به اظهار نظرات ایشان و قانون تمکین کنند.

وی با اشاره به سخنی از ولی فقیه یادآور شد: گاهی ممکن است در جایی از قانون اساسی نقصی وجود داشته باشد اما باید به همان قانون عمل کرد و این بهتر از بی قانونی در جامعه است.

حجت الاسلام غرویان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاه به نزدیک شدن به ایام اعتکاف عنوان کرد: اعتکاف فرصتی است تا دل ها را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی سوق داد که اگر در این مجال از بحث های سیاسی صحبت شود با استرس و کینه همراه خواهد بود و فضای اعتکاف خدشه دار می‌شود.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه مسائل سیاسی باید در فضایی خارج از اعتکاف بحث شود، ادامه داد: باید سخنرانی‌های سیاسی در مراسم اعتکاف ممنوع شده و سخنرانان به مسائل عرفانی، اخلاقی و معرفتی بپردازند و در صورت مشاهده صحبت های سیاسی معتکفان اعتراض کنند.