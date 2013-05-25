انتخابات نشانه یک جامعه مدنی و اسلامی است/ مشروعیت و اقتدار نظام از مردم است

ایرج حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات نشانه یک جامعه مدنی اسلامی است، اظهار داشت: مشروعیت و اقتدار نظام از مردم است و حضور گسترده مردم در انتخابات 24 خرداد مهر تاییدی بر مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی ایران از سوی مردم است.

وی افزود: دشمنان انقلاب همواره با رصد اوضاع داخلی کشور در صدد فرصتی هستند که با مایوس کردن مردم و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان، میزان حمایت و پشتیبانی مردم از انقلاب را کاهش دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی کشور است، ادامه داد: مشارکت فعال، آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات، علاوه بر نقش مهمی که در آینده سیاسی کشور دارد، موجب نمایش اقتدار، مشروعیت و محبوبیت نظام در سطح دنیا نیز می شود.

حسن زاده در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان کردستان یادآور شد: امکانات و سطح رفاه و آسایش مردم در کردستان بیشتر نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت قابل توجهی داشته است، پس مردم کردستان باید با امیدواری در بهبود هرچه بیشتر وضعیت استان انتخابات شرکت کنند چرا که هرچه حضور گسترده تر باشد به نفع مردم است.

وی بیان کرد: حضور حماسی و ارزشمند مردم در دفاع از انقلاب، مسئولیت و رسالت ما برای خدمت رسانی صادقانه و بی منت به مردم را دوچندان می کند و باید شبانه روز برای رفاه و آسایش مردم تلاش و کوششی صادقانه و بی منت داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد حماسه آفرینی مردم در عرصه های مختلف بوده ایم، گفت: مشروعیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در به چالش کشیدن نظام سلطه و استکبار جهانی مبتنی بر حمایت ها و پشتوانه عظیم مردمی است.

حسن زاده افزود: مقام معظم رهبری با درایت و مدیریت الهی خود امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کردند و به طور یقین حماسه مردم آگاه ایران در انتخابات 24 خرداد، بهترین پاسخ به دشمنی های استکبار جهانی می شود.

وی اظهار داشت: این همراهی و مشارکت همچون وحدت و انسجام ملت در دوران دفاع مقدس، موجب سربلندی و سرافرازی ایران و اسلام می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در خصوص ویژگی های رئیس جمهور آینده نیز بیان کرد: فرد منتخب مردم باید دلسوز، نترس و به فکر معیشت مردم باشد و حاشیه سازی نکند و حرمت مردم را نگه دارد.

حسن زاده ادامه داد: متولیان برگزاری انتخابات باید با حفظ اصول بی طرفی از ورود به نتیجه انتخابات و حمایت از افراد کاندیدا تور پرهیز کرده و توان خود را صرف برگزاری سالم و فراگیر انتخابات کنند.

وی راه ثبات نظام را در صداقت مدیران و مسئولین نظام دانست و یادآور شد: هنر مدیریت داشتن صداقت و جلب اعتماد مردم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با بیان اینکه دوره گذشته انتخابات 65 درصد مردم واجد شرایط به پای صندوق های رای آمدند، گفت: حضور مردم کردستان در انتخابات همواره بیشتر از میانگین کشور بوده و امیدواریم در این دوره از انتخابات نیز شاهد حضور حداکثری مردم کردستان باشیم.