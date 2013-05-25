۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

پیشرفت عملیات احداث فاز نخست مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب از مرز 70درصد گذشت

عملیات احداث سالن ملل در پروژه مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب وارد فاز اقدامات مربوط به نازک کاری و نصب تاسیسات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت یادمان سازه ضمن اعلام خبرفوق افزود: متعاقب اتمام عملیات نصب سازه سقف در سالن های نمایشگاهی غربی و شرقی، این عملیات در سالن میانی با سرعت مناسبی ادامه دارد.

مرتضی اسکندر بابیان آنکه آماده سازی شرایط فنی لازم برای نصب پوشش نهایی سقف سالن های نمایشگاهی غربی و شرقی آغاز شده است، از پیشرفت قابل قبول عملیات کف سازی سنگی و دیواره سازی در این سالن ها خبرداد.

وی با اعلام پیشرفت 50 درصدی عملیات انتقال خاک به خارج از کارگاه پروژه، از پایان عملیات احداث جاده های پیرامونی خبرداد و گفت: احداث تاسیسات الکتریکال و همچنین ایجاد زیرساخت ها و نصب پایه های روشنایی در محوطه مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب رو به اتمام است.

به گفته مدیرعامل شرکت یادمان سازه، عملیات احداث فاز نخست مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب بیش از 70درصد پیشرفت داشته و تمام ابنیه این مجتمع نمایشگاهی به زودی وارد فاز اقدامات معماری و تاسیساتی می شوند.

