به گزارش خبرنگار مهر، سعید خورشيدي، ظهر شنبه در نخستین همایش رسمی هواداران جلیلی در مسجد قائمیه مشهد اظهار کرد: جليلي در بازي هاي سياسي حضور ندارد و ولايت پذيري عملي در كارنامه او قرار دارد.

عضو شورای راهبردی ستاد انتخاباتی جلیلی در خراسان بزرگ بيان كرد: استفاده از ظرفيت نخبگان حزب‌اللهی نيز در راس اهداف سعيد جليلي قرار دارد و به اعتقاد او نظام اداری و بروکراسی کشور نیازمند اصلاحات است.

خورشيدي با بيان اينكه او به اصلاح ساختار مدیریتی و نظام بروکراسی معتقد است، افزود: او همواره حضور زودرس در صحنه انتخابات را موجب غفلت از مسئوليت ها دانسته و به همين دليل برای آسيب نديدن مسئولیتهايش از حضور زودرس در صحنه انتخابات پرهيز كرده است.

وي با اشاره به نقش شعارهاي انقلابي در مسير توسعه، گفت: شعارهاي انقلاب مسير توسعه را هموار مي كند و در اين راستا سعيد جليلي بر دیدگاه‌های اسلامی در حوزه مدیریت کشور تاکید دارد.

عضو شورای راهبردی ستاد انتخاباتی جلیلی در خراسان بزرگ اظهار كرد: نگاه دقیق به اسلام مي تواند معضل فقر و تبعیض را حل كند چرا كه بهره‌گیری از دستورات اسلامی موجب مي شود اقتصاد پويا و سازنده باشد.

خورشيدي در خصوص شعارهاي انقلاب و مسير توسعه تصريح كرد: برخی دولت‌ها با استفاده از اندیشه‌های غربی به دنبال طي كردن مسير توسعه بودند اما پيروي از شعارهای انقلاب مي تواند راه‌گشای مسير توسعه باشد.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه ساده‌زیستی و مردمی بودن خواسته مردم از رئیس جمهور است، افزود: ساده‌زیستی و مردمی بودن از شروط لازم براي يك رئيس جمهور اصلح است.

عضو شورای راهبردی ستاد انتخاباتی جلیلی در خراسان بزرگ اظهار كرد: یک رئیس جمهور باید با توجه به شرايط حساس كشور نگاه ويژه اي به مسئله استکبارستیزی داشته باشد و با شناخت دقيقي از نیاز‌ها در مسير پيشرفت حركت كند.