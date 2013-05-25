کشف 86 قطعه اشياء عتيقه از قاچاقچيان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی پاک بین اظهار داشت: ماموران يگان امداد فرماندهي انتظامی قم، با اجراي طرحي در عوارضي قم - کاشان به يک دستگاه خودرو پژو پارس مشکوک و آن را متوقف مي‌کنند.

وی ادامه داد: ماموران در بررسي اوليه متوجه شدند که راننده و سرنشين خودرو مذکور اشيايي را در عقب خودرو توسط روپوشي پنهان کرده‌اند.

فرمانده انتظامي شهرستان قم افزود: در نهايت ماموران از زير روپوش 86 قطعه اشياء عتيقه اعم از يک کتاب خطي، 39 عدد سکه قديمي مربوط به اعصار تاريخي، 7 عدد تابلو قديمي خطي، يک عدد شمشير فولادي با غلاف فلزي، دو عدد مجسمه قوچ فلزي، دو عدد دوربين تلسکوپي برنجي با غلاف چرم آويز و ... کشف کردند.

پاک بین گفت: در ادامه با کشف مقاديري مواد مخدر از راننده پژو پارس، وي به همراه سرنشين خودرو جهت تحقيقات تکميلي به پليس آگاهي استان تحويل شدند.