به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل باری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: این دوره از مسابقات با حضور 140 کشتی‌گیر از شهرستان‌های مختلف استان خراسان رضوی و با حضور مردم علاقه‌مند آغاز شد و پس از هشت ساعت پیکار ورزشکاران چوخه‌کار با معرفی نفرات برتر در اوزان چهارگانه به کار خود پایان داد.

مسئول اجرایی مسابقات باچوخه شهر بار شهرستان نیشابور بیان كرد: مهدی حاتمی از چناران، جبار فخراحمدی از تربت جام و حسین لعل‌نظام از چناران در وزن 70 کیلوگرم به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

باري اظهار کرد: الیاس اکبری از شهر بار، مجتبی زمانی از مشهد و محسن قربانی از قوچان در وزن 80 کیلوگرم به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

وي گفت: مصطفی نیمروزی، سیدعلی رضوی و محمد تیموری هر سه نفر از شهر بار در وزن 90 کیلوگرم به ترتیب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

مسئول اجرایی مسابقات باچوخه شهر بار شهرستان نیشابور افزود: همچنین امین جعفرزاده از شهر بار، مجید آرزومندی از نیشابور و حمید قلی‌زاده از چناران در وزن 90+ کیلوگرم به‌ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

همچنین حسین مصطفوی، مسئول کمیته داوران این مسابقات نیز اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور بیش از چهار هزار نفر در محل گود شهر بار، طبق آخرین مقررات وضع شده فدراسیون جهانی کشتی باچوخه و داوران ممتاز کشوری برگزار شد.

مسئول کمیته داوران این مسابقات افزود: سطح کمی و کیفی مسابقات خوب بود و چند ملی‌پوش رشته جودو و کوراش در این مسابقات شرکت داشتند.

مصطفوي بيان کرد: حسین مهر افروزیان، علی‌رضا رستمی، برات‌علی انوری، برات زمانی، عقیل شاهی، بهروز پرهیزگار، رحمان باری و محمد بهابسته از پیشکسوتان کشتی استان به‌عنوان کمیته فنی این مسابقات حضور داشتند.

گفتنی است در این مراسم حامد تاتاری ملی پوش کشتی آزاد به‌عنوان میهمان ویژه و امیر رشید لمیر پهلوان نیشابوری نیز از نخستین ساعات شروع مسابقات در گود کشتی بار حضور داشت.

همچنین خسرو منعمی معاون مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، مسئولان ورزش نیشابور و شهر بار در این مراسم حضور داشتند.