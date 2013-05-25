شورای رقابت به جای قیمت خودروها، کیفیت آنها را مدنظر قرار دهد

به گزارش خبرنگارمهر، سید جعفر تشکری هاشمی در مراسم رونمایی از دوربین های پلاک خوان مراکز معاینه فنی با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه گاه تحت عنوان مردم مداری حقوق اصلی آنها زیر سوال می رود. متاسفانه مجلس مصوبه ای داشت مبنی بر معافیت 5 ساله خودروها از دریافت معاینه فنی که این مصوبه عقبگردی در حوزه زیست محیطی محسوب می شد. حال سوال این است که در مورد خودروهایی که در بدو تولید در مورد سلامت و ایمنی شان تردید است چگونه معافیت 5 ساله از معاینه فنی تصویب شده و آیا کسانی که این قانون را تصویب کردند، تضمینی از خودروسازان گرفته اند که تا 5 سال خودروهای تولیدیشان استاندارد بماند و تولید آلایندگی نکند؟وی افزود: امید است این مصوبه مجلس هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد و کنترل و نظارت دقیقی برکیفیت و ایمنی خودروها صورت گیرد.

معاون شهردار تهران با تاکید براینکه موضوعات زیست محیطی از شاخصه های پیشرفت یک شهر و کشور است گفت: با هماهنگی پلیس راهور تعدادی از اتوبوس های بین شهری مورد معاینه فنی قرار گرفتند که به رغم نو بودن ظاهر بسیاری از این خودروها، 100 درصد آنها موفق به اخذ معاینه فنی نشدند، حال سوال این است که چه طور اجازه داده می شود این خودروها با ده ها مسافر در جاده های کشور سفر کنند و با جان و سلامت مردم بازی شود.

وی در خصوص طرح دوربین های پلاک خوان مراکز معاینه فنی گفت: این طرح تنها شامل چند دوربین ساده نمی شود، بلکه با راه اندازی این سیستم هر خودرویی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کند، اطلاعاتش در بانک اطلاعاتی ثبت می شود. پلیس راهور نیز به این بانک اطلاعاتی دسترسی دارد و به راحتی می تواند نسبت به شناسایی و اعمال جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام کند.

تشکری هاشمی در ادامه خاطر نشان کرد: اطلاعات زیست محیطی، ایمنی و کیفیت تمامی خودروها از طریق این سیستم ثبت می شود و به راحتی دارندگان مجوز معاینه فنی از سایر خودروها قابل تشخیص خواهند شد.

وی تاکید کرد: این شایسته مردم نیست که از هوایی پاک بی بهره بمانند و باید به این معضل خاتمه ببخشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه امروز تهران به الگویی برای دیگر شهرهای کشور تبدیل شده است و در جهان نیز بارها به خاطر حرکت در مدار توسعه مورد تقدیر قرار گرفته گفت: اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی (uitp) بار دیگر تهران را جزو شهرهای برجسته دنیا در زمینه توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی گزینش کرده که به زودی از پایتخت کشورمان تقدیر به عمل می آید و این مساله نشان می دهد که در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته ایم و راه را درست رفته ایم.

تشکیر هاشمی خاطر نشان کرد : در واقع اگر امروز در تهران موفقیتی ایجاد شده ناشی از همکاری و هماهنگی شهرداری با شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور بوده که امید است این روند با شدت و جدیت دنبال شود.

وی در ادامه تاکید کرد: مردم دیگر از حرف زدن و شعار دادن خسته شده اند و اعتقاد دارند که تنها با کار و تلاش معضلات کشور قابل حل است و باید از تجربه مدیران لایق که اهل کار باشند برای حل معضلات استفاده شود.