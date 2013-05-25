امیراحمد فلسفی، هنرمند خوشنویس و نقاشیخط در مورد حضورش در نمایشگاهی در الجزایر گفت: جشنواره "مهرجان" جشنواره‌ای قدیمی در حوزه خط و خوشنویسی است که در کشور الجزایر و در شهر الجزیره پایتخت این کشور برپا می‌شود.

وی افزود: در این جشنواره من به عنوان داور در دو بخش نقاشیخط و خوشنویسی کلاسیک حضور خواهم داشت. جوایز این جشنواره در دو بخش خوشنویسی مدرن که همان نقاشیخط است و نیز خوشنویسی کلاسیک یا سنتی اهدا خواهد شد.

فلسفی در مورد حضور ایرانی‌ها در این جشنواره توضیح داد: من به عنوان داور چندین دوره است که به این جشنواره دعوت می‌شوم ولی به جز من امسال دو هنرمند دیگر یعنی آقایان احمد آریامنش و احمد مازادی در بخش مسابقه جشنواره شرکت کرده‌اند.

وی موضوع این بی‌ینال را آزاد عنوان کرد و گفت: همیشه برای دوسالانه الجزایر موضوع آزاد است تا دایره شرکت‌کنندگان در آن محدود نشود و قطعا داوری بر اساس کیفیت آثار خواهد بود.

این هنرمند خوشنویس بیان کرد: در بخش نقاشیخط علاوه بر من هنرمندی به نام محمود زنده‌رودی که برادر حسین زنده‌رودی است کار داوری را انجام خواهد داد. در بخش سنتی نیز چهار داور الجزایری در کنار من داوری کارها را انجام خواهند داد.

وی در واکنش به صحبت آریامنش در گفتگو با یکی از سایت‌ها که گفته بود از وی برای حضورش در بی‌ینال الجزایر دعوت شده است، در مورد چگونگی حضور ایرانی‌ها در بی‌ینال الجزایر گفت: داوران را دعوت می‌کنند ولی سایر هنرمندان باید از فیلتر انتخاب بگذرند تا در دوسالانه حضور داشته باشند.

این شاگرد استاد امیرخانی در پایان گفت: این رویداد هنری از پنجم تا 15 خردادماه برپا می‌شود.