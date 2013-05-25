پیروزی‌ ایران در جنگ تحمیلی مقتدرانه ‌ترین موفقیت‌ ملت ایران در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح‌الله نوری صبح شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مستقر در کرمان اظهار داشت: ایران هیچ گاه هجوم دشمنان به سرزمین خود را فراموش نمی‌کنند، از حمله مغول گفته تا حمله صدام.

وی با اشاره به اینکه ایرانیان در طول تاریخ در مقابل حملات دشمنان ساکت نبودند و پاسخ قاطعانه دادند، افزود: پیروزی‌های ایران در جنگ تحمیلی از مقتدرانه‌ ترین موفقیت‌های ملت ایران در تاریخ است.

سردار نوری خرمشهر را مظهر عزت ملت ایران و ارزش های انقلابی دانست و گفت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی تمام دنیا علیه ایران بسیج شده بودن اما بسیجیان ورزمندگان ایران اسلامی با ایمانی راسخ و با کمترین امکانات توانستند دشمنان را دچار شکستی سهمگین کنند.

فرمانده سپاه ثارالله با تشریح عملیات بیت‌المقدس گفت: شجاعت، تدبیر، هماهنگی و اقتدار رزمندگان اسلام اعم از ارتش، سپاه و بسیج از مهم‌ترین عوامل پیروزی بزرگ فتح خرمشهر است.

وی بر لزوم ریشه یابی فتح خرمشهر و دوران هشت ساله دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: باید زمینه لازم برای آشنایی هر چه بیشتر جوانان با این دوران فراهم شود.