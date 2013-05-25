به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروپین مدیا، این جایزه که امسال چهاردهمین دوره آن برگزار شد، برای تجلیل از مشارکت یوسا در مسایل بین‌المللی به ویژه در زمینه مسایل مربوط به مهاجرت، به وی تعلق گرفت.

امسال 13 چهره بین‌المللی برای دریافت این جایزه از سوی انجمن فدرال همسایگی در سیوتا نامزد شده بودند.

سیسیلیا فرناندز، رئیس موسسه سروانتس در تنگیر (مراکش) که ریاست گروه داوری امسال این جایزه را به عهده داشت، یوسا را برای دفاع از مشارکت در آزادی، دموکراسی و حقوق قانونی شایسته دریافت این جایزه 30 هزار یورویی نامید. در کنار این جایزه نقدی، یک مجسمه از النا لاورون هنرمند محلی نیز به یوسا اهدا شد.

از سوی دیگر اعلام شد نویسندگان پرویی کتاب «سور بز» یوسا را به عنوان بهترین رمان اسپانیایی‌زبان قرن انتخاب کرده‌اند.

یوسا که دو هفته پیش در بلغارستان یک دکترای افتخاری از دانشگاه صوفیا دریافت کرد، پس از آن رهسپار رومانی شد و در نشستی با 2 هزار تن از جوانان دوستدارش درباره دموکراسی و ادبیات صحبت کرد. او سپس راهی اسپانیا شد تا در مراسم دریافت این جایزه شرکت کند.

شهر سیوتا متعلق به اسپانیا و در شمال آفریقا در مجاورت مراکش واقع است.