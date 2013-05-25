به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع نخستین کنگره ملی صائب تبریزی و شعر اخلاقی صبح امروز شنبه 4 خرداد در محل سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این برنامه با اشاره به اشارات مقام معظم رهبری به مقام عرفانی و اخلاقی صائب تبریزی و توصیه معظم له به مبلغان و مروجان برای معرفی این شاعر به جامعه گفت: با این حال متاسفانه آن گونه که باید و شاید این مسئله در جامعه فرهنگسازی نشده است. البته نباید انتظار داشت که با برگزاری یک کنگره همه اهداف مربوط به آن محقق شود.

حسینی اخلاق و معنویت را نیاز امروز دنیا خواند و افزود: اگر ما از چند 10 هزار شعر صائب تبریزی، اشعار اخلاقی او را جدا کنیم، خودش یک دیوان قطور می‌شود و خوب است که خطبا و رسانه‌ها همان طور که اشعار حافظ را به مردم معرفی می‌کنند در ترویج اشعار صائب هم بکوشند.

وی اضافه کرد: صائب تبریزی در تبریز به دنیا آمده اما در اصفهان رشد کرده و آرامگاهش هم در این شهر است. او از سرآمدان و معروفترین و موفق ترین شاعران سبک هندی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: شاید صائب به خاطر اینکه تعداد اشعارش خیلی زیاد است مثل حافظ و دیگر شاعران بزرگ ما شناخته شده نباشد پس اگر بتوانیم با استفاده از کارشناسان وخبرگان این عرصه، اشعار او را انتخاب و گزینش و منتشر کنیم اقبال مردم هم به او بیشتر می‌شود.

حسینی، صائب تبریزی را مروج اخلاق در جامعه خواند و یادآور شد: در شرایطی که با یک هجمه فرهنگی روبرو هستیم و غرب تلاش می‌کند بی اخلاقی را در جامعه ما ترویج کند، ما نیاز داریم این گونه ذخایر اخلاقی را ترویج کنیم. حافظ، سعدی، مولوی و صائب با اتکا به روایات و آموزه‌های قرآنی اشعاری را سروده اند که خیلی از آنها الان تبدیل به ضرب المثل شده است.

وی اضافه کرد: ما الان در تقویم روزهایی را به نام برخی شاعرانمان داریم. مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، عطار و شهریار اما برای صائب چیزی نداریم پس اگر بتوانیم روزی را در سال به عنوان روز بزرگداشت شخصیت صائب قرار دهیم، بسیار خوب است. البته هنوز درباره روز ولادت یا وفات او اطلاعات دقیق و کارشناسی در دست نیست که در این زمینه تلاش‌های علمی خوبی آغاز شده و امیدواریم با مشخص شدن یکی از این روزها، موضوع را در شورای فرهنگ عمومی مطرح کنیم و روزی را برای صائب در نظر بگیریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین پیشنهاد ایجاد یک دبیرخانه یا موسسه یا حتی بنیادی برای صائب تبریزی ارائه کرد و یادآور شد: ویژگی شعر صائب این است که برای همه مردم قابل فهم است.

حسینی در ادامه به برخی برنامه‌های نخستین کنگره ملی صائب تبریزی و شعر اخلاقی اشاره کرد و افزود: در این کنگره که روز سه شنبه در تالار وحدت برگزار می‌شود، از سه کتاب «شناخت نامه صائب تبریزی» که مجموعه مقالات کنگره است، کتاب «گزیده شعر صائب تبریزی و شاعران سبک هندی» و همچنین کتاب «دیدار مقام معظم رهبری با شاعران بیداری اسلامی» و نیز تمبر یادبود صائب با همکاری وزارت ارتباطات، رونمایی می‌شود.

به گفته وی در کنگره ملی صائب تبریزی و شعر اخلاقی که 104 مقاله برای آن ارسال شده است، از برگزیدگان آن و همچنین پیشکسوتان عرصه شعر اخلاقی تقدیر خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با گرامیداشت یاد زنده یاد محمد قهرمان شاعر فقید از او به عنوان یک صائب پژوه بی مانند نام برد و گفت: ما علاقه مند بودیم در زمان حیات استاد قهرمان، از ایشان تجلیل کنیم ولی غالبا این گونه شخصیت‌ها از برپایی این گونه مراسم‌ها اجتناب می‌کنند. در هر حال به نظر من اگر پیام رهبر معظم انقلاب نبود، خیلی‌ها محمد قهرمان را نمی‌شناختند.

حسینی اضافه کرد: در حاشیه کنگره صائب تبریزی نمایشگاهی هم برپا خواهد شد که درغرفه‌های آن نسخ خطی و چاپی دیوان شعر صائب تبریزی، آثار پژوهشی منتشر شده در این باره و همچنین پایان نامه‌ها با موضوع شعر صائب به معرض دید عموم درخواهد آمد. در این نمایشگاه غرفه‌ای هم برای خوشنویسی اشعار صائب برپا خواهد شد و در یک غرفه دیگر هم که نامش «خیابان هنر» است، اشعار صائب خوانده می‌شود. یکی از غرفه‌ها هم به ارائه دیدگاههای رهبر معظم انقلاب درباره صائب می‌پردازد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری نشست تخصصی با موضوع شعر حافظ و با حضور چهره‌هایی مانند محمد رضا سنگری، علیرضا قزوه و عزیز محسن(از هند) خبر داد.

وی در ادامه این نشست رسانه‌ای به سئوالات خبرنگاران درباره موضوعات مختلف پاسخ گفت.

حسینی در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که نظر او را درباره سه فیلم برتر ساخته شده در دوران چهارساله مسئولیتش جویا شد، گفت: با توجه به اینکه بعضی فیلم‌ها هم اکنون در دست ساخت است ما باید این مسئله را به پایان دوره موکول کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به یک سئوال دیگر درباره رکودی که بر فعالیت کارخانه‌های تولید کننده کاغذ حاکم شده است، گفـت: آقای محمد رضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کردند که هر کسی بخواهد در این باره سرمایه گذاری کند، می‌تواند از تسهیلات این صندوق استفاده کند. وام‌هایی که صندوق توسعه ملی می‌دهد بسیار مقرون به صرفه است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره عملکرد وزارت ارشاد در خصوص بحث ترویج اندیشه دفاع مقدس و ارزش‌های دینی گفت: در دوره اخیر به موضوع دفاع مقدس و ارزش‌های مذهبی بیش از پیش پرداخته شده است و برگزاری جشنواره‌های فیلم مقاومت و تئاتر مقاومت که هم اکنون در جریان است مصداقی برای این ادعاست. این گونه نبوده که ما به این مسئله بی توجه باشیم. همین روز پنجشنبه خبرگزاری دفاع مقدس که هیات نظارت به آن مجوز داده بود، فعالیتش را آغاز کرد که ما هم مشوق این کار بودیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات مطبوعات در مورد مسئله کاغذ گفت: مسئولیت کاغذ در وهله اول با وزارت صنعت، معدن و تجارت است با این حال افزایش قیمت کاغذ در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت ارز بود؛ چون ارزی که به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد به کاغذ اختصاص پیدا نکرد و طبیعی بود که ما شاهد یک افزایش قیمت باشیم.

حسینی در همین رابطه تاکید کرد: ما بعضی‌ها را ترغیب کردیم که در واردات کاغذ تلاش بکنند حتی از جاهایی مثل ستاد اجرای فرمان امام (ره) خواستیم که اگر می‌توانند به این موضوع ورود کنند تا قیمت متعادل شود. کارگروه کاغذ وزارت ارشاد هم در حال فعالیت در این زمینه است و سعی کرده اند بعضی تولیدات داخلی کاغذ را توزیع کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این نشست خبری با اشاره به اهانت صورت گرفته به مرقد حجر بن عدی گفت: اخیرا مراسم رونمایی از ضریح مسلم بن عقیل برگزار شد که این ضریح به کوفه فرستاده می‌شود تا در آنجا نصب شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تکفیری‌ها ضریح حضرت حجر بن عدی را از بین برده اند، ستاد بازسازی عتبات عالیات این مسئله را جبران و آنجا را بازسازی خواهد کرد.

حسینی تاکید کرد: اگر بعضی آدم‌ها این کارها را می‌کنند ما باید بیش از پیش این شخصیت‌ها را به جامعه معرفی کنیم و قطعا این قبیل اقدامات نقش مهمی در آشنایی مردم با این بزرگان دارد.