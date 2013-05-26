ترکیب تئاتر کلاسیک و مدرن در "زندگی به روایت خنده و گریه"

هانی صالحی کارگردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که نمایش "زندگی به روایت خنده و گریه" یک اثر تلفیقی در قالب تئاتر کلاسیک و پستمدرن است، گفت: تئاتر "زندگی به روایت خنده و گریه" چهار اپیزود دارد که 2 اپیزود به صورت تئاتر کلاسیک و 2 اپیزود به صورت تئاتر مدرن و با دو نمایشنامه از نیل سایمون به نامهای "پزشک نازنین" و "هتل پلازا" اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه این تئاتر نتیجه تحقیقات 2 ساله وی درباره ارتباط مخاطب با تئاتر است، توضیح داد: یکی از دلایل اجرای این نمایش، نزدیک کردن مخاطب عام با تئاتر کلاسیک است. در این نمایش تلاش کردهایم تا مخاطب عام نیز به تئاتر آمده و از دیدن این نمایش لذت ببرد. البته تئاتر آزاد تا اندازهای توانسته مخاطب عام را به سمت سالنهای تئاتر کشاند اما تئاتر آزاد نمیتواند تکیهگاه فرهنگی مناسبی برای جامعه باشد.
صالحی ادامه داد: متاسفانه تئاتر کلاسیک مخاطب عام خود را از دست داده و تنها مخاطب خاص برای دیدن چنین نمایشهایی به سالنهای تئاتر می روند و ما برای آن که بتوانیم مخاطب عام را به تئاتر بکشانیم نیازمند تئاتر قصهگو هستیم.
وی بیان کرد: در نمایش "زندگی به روایت خنده و گریه" تلاش کردیم تا هم مخاطب خاص تئاتر و هم مخاطب عام تئاتر را راضی نگه داریم. در این تئاتر ثابت کردیم که در عین خنداندن مخاطب به راحتی می توان قوانین تئاتر کلاسیک را حفظ کرد. این نمایش تلفیقی از سینما و تئاتر است تا بتواند برای مخاطب عام جذابیت بصری داشته باشد.
صالحی در پایان گفت: این نمایش از اول خرداد تا اوایل تیر ماه در تماشاخانه پارین هر روز ساعت 19 روی صحنه میرود. در این تئاتر بازیگرانی چون مریم پیربند، محمدرضا انتظامی، غزل شریفی، حمید احمدی، راد پورجبار و شکوفه مقدم حضور دارند.
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