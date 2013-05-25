نجات دست کارگر از دستگاه تزریق پلاستیک/ نجات راننده پژو از واژگونی خودرو

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج شنبه گذشته دست کارگر 35 ساله افغانی که لای دستگاه تزریق پلاستیک گیر کرده بود، خوشبختانه بلافاصله با اعزام نیروهای آتش نشانی دست گیرکرده بیرون آورده و منجر به قطع شدن آن عضو نشد.

وی بیان داشت: روز پنج شنبه 11 مورد حریق در قم رخ داد که 10 مورد آن ضایعات سفالی و یک مورد دیگر مربوط به حریق یک واحد نجاری بود که بلافاصله با اعزام نیروهای آتش نشانی استان قم اطفا شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: روز جمعه یک دستگاه پژو در جاده کاشان واژگون شد که با ایمن سازی به موقع، این راننده جان سالم به در برد.

وی ادامه داد: همچنین در این روز هفت مورد حریق و پنج مورد ایمن سازی از سوی ماموران آتش نشانی صورت گرفت که یکی از آنها محبوس شدن فردی در بالابر یک مجتمع توریستی بود که با حضور به موقع نجات داه شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم یادآور شد: 2 کارگر در اثر حفر چاه در منطقه سید معصوم قم آوار بر سرشان سقوط کرده بود و 2 مورد محبوس شدن در آسانسور رخ داد که کارگران نجات یافتند و آسانسور نیز ایمن سازی شد.